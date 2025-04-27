مصرع فتاتين وإصابة 16 آخرين في حادثي سير بالطريق الإقليمي والصحراوي الشرقي

لقيت فتاتان مصرعهما وأصيب 16 آخرون فى حادثي سير بالطريق الإقليمي والصحراوى الشرقى، اليوم الأحد، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

حادث سير بالطريق الصحراوى الشرقى

في الحادث الأول، لقيت فتاتان مصرعهما إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة ورفع آثار الحادث.

حادث مرورى على الطريق الإقليمي

وفي الحادث الثاني، أصيب 16 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد جراء تصادم وقع بين سيارة نقل ثقيل (تريلا) وسيارتين ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي أمام قرية حفنا بدائرة مركز بلبيس.

وعلى الفور، جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع.

وقامت الأجهزة الأمنية، برفع آثار الحادثين، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، واستمع رجال الشرطة الى أقوال الشهود العيان لبيان ملابسات وظروف كل واقعة على حدة.

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