مأساة إنسانية في الدرب الأحمر، مسن ينهي حياته حرقًا بسبب أزمة نفسية حادة

شهدت منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة حادثًا مأساويًا، حيث أنهى مسن خمسيني حياته بعدما أضرم النار في نفسه، نتيجة معاناته من أزمة نفسية قاسية لم يتمكن من تجاوزها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة رجل مسن داخل مسكنه، وبها آثار حروق مروعة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة تعود لرجل في العقد الخامس من عمره، وقد أقدم على إنهاء حياته بإشعال النيران في جسده.

وأظهرت التحريات الأولية أن الحادث ناتج عن معاناة المتوفى من ضغوط نفسية حادة، دفعته لاتخاذ هذا القرار المأساوي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.