فى قضية النفقة، المحكمة تحدد مصير لاعب الأهلي السابق صالح جمعة 18 مايو المقبل

قررت محكمة الأسرة تأجيل نظر دعوى مستحقات نفقة العدة والمتعة الزوجية، المقامة من طليقة لاعب الأهلي السابق صالح جمعة، إلى جلسة 18 مايو المقبل للحكم.

وقال محامى طليقة اللاعب: إن صالح جمعة بات أمام خيارين لا ثالث لهما: إما سداد المبلغ المستحق أو مواجهة خطر تنفيذ عقوبة الحبس.

وكانت طليقة لاعب الأهلي السابق قد أقامت دعوى ضده في وقت سابق، وقضت بإلزامه بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه لطليقته قيمة النفقة الزوجية.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى قضائية أقامتها الطليقة في 2020، للمطالبة بحقوقها الزوجية عن الفترة من 2019، بعدما امتنع اللاعب عن السداد، فلجأت لمكتب تسوية المنازعات دون جدوى.

وكانت المحكمة قد ألزمت صالح جمعة بدفع 3 ملايين جنيه كنفقة زوجية، قبل أن يتم تعديل الحكم في الاستئناف إلى 35 ألف جنيه شهريًا، حتى انتهاء العدة الشرعية.

وخلال يناير الماضي صدر حكم بحبس اللاعب لمدة شهر لعدم سداده 420 ألف جنيه، لكنه رفض التنفيذ أو السداد، وعقب ذلك، لجأ محامي الطليقة إلى قاضي الأمور الوقتية، الذي أصدر قرارا بمنع صالح جمعة من السفر، بعد وضع اسمه على قوائم الممنوعين، لعدم التزامه بالأحكام القضائية.

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