السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف أعلى الدائري وضبط المتهمين في الجيزة

متهمين، فيتو
متهمين، فيتو

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من آخر كان يستقل سيارة ميكروباص متوقفة أعلى الطريق الدائري، وذلك بأسلوب "المغافلة"، قبل أن يفر هاربًا برفقة اثنين آخرين على دراجة نارية.

الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف أعلى الدائري وضبط المتهمين في الجيزة
الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف أعلى الدائري وضبط المتهمين في الجيزة

بالفحص والتحري،  تمكن رجال الشرطة  من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم ثلاثة أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – يقيمون جميعًا بمحافظة الجيزة. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في المقطع المتداول.

 

هربوا بدراجة نارية عقب تنفيذ السرقة بأسلوب المغافلة

الداخلية تكشف ملابسات ادعاء محاولة سطو مسلح على سيدة وزوجها بالجيزة

مصرع طفل في حريق بمنزل بسوهاج

وقد أسفرت جهود فرق البحث عن ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، والذي عُثر عليه بحوزة عميل "سيئ النية"، تم ضبطه كذلك، إلى جانب ضبط الدراجة النارية المستخدمة في تنفيذ الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الدائري الخارجين عن القانون ضبط الخارجين عن القانون مقطع فيديو متداول وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات ادعاء محاولة سطو مسلح على سيدة وزوجها بالجيزة

عفو رئاسي عن 746 نزيلا بمناسبة عيد تحرير سيناء (صور)

لقتله على مقبرة فرعونية، الداخلية تكشف ملابسات فيديو خطف طفل وبيعه بسوهاج

صقور في وسط البلد.. ضبط شابين استغلا طيورًا جارحة لاستعطاف المارة

ضبط أسلحة نارية ومخدرات بقيمة 2 مليون جنيه في حملات بالقليوبية والأقصر

ضبط شخص هدد مسنًا في دمياط

ضبط تاجر أسلحة نارية غسل 31 مليون جنيه فى أسيوط

سرقة في بيت الله، لص يسرق مصليًا داخل مسجد في بولاق الدكرور

ads

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي يكشف أول قرار من الخطيب بعد الخروج الإفريقي

الأهلي يحسم رحيل كولر ومصطفى عبده يكشف تفاصيل عن البديل (فيديو)

مصطفى عبده لـ كولر بعد تصريحه عن التعادل مع صن داونز: أنت شارب حاجة (فيديو)

مصدر: محمد شوقي الناجي الوحيد من مذبحة الجهاز الفني المرتقبة

سيد عبد الحفيظ يرد على أنباء اقترابه من العودة إلى منصبه مديرا للكرة بالأهلي (فيديو)

الدفع بـ 19 سيارة إسعاف وإطفاء، حريق هائل بشارع تجاري شهير بالشرقية (فيديو وصور)

لا تبدو مطمئنة، مدرب نيس يصدم الجماهير بشأن إصابة محمد عبد المنعم

زلزال يضرب الجزيرة، الاستغناء عن 5 لاعبين وغرامات تاريخية بعد الخروج الأفريقي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

37 ألف دولار للطن، سعر القصدير بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25/4/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 26 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

تفسير حلم صيد الصقر في المنام وعلاقته بتحقيق المكاسب المالية

المزيد
الجريدة الرسمية