تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من آخر كان يستقل سيارة ميكروباص متوقفة أعلى الطريق الدائري، وذلك بأسلوب "المغافلة"، قبل أن يفر هاربًا برفقة اثنين آخرين على دراجة نارية.

الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف أعلى الدائري وضبط المتهمين في الجيزة

بالفحص والتحري، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم ثلاثة أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – يقيمون جميعًا بمحافظة الجيزة. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في المقطع المتداول.

هربوا بدراجة نارية عقب تنفيذ السرقة بأسلوب المغافلة

وقد أسفرت جهود فرق البحث عن ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، والذي عُثر عليه بحوزة عميل "سيئ النية"، تم ضبطه كذلك، إلى جانب ضبط الدراجة النارية المستخدمة في تنفيذ الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.

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