مصدر أمني يكشف تفاصيل مقطع فيديو عن حوارات مع مواطنين تهاجم مؤسسات الدولة

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، والذي يتضمن حوارات مزعومة مع عدد من المواطنين بهدف الإسقاط على مؤسسات الدولة، هو مقطع قديم يعود لعام 2017، وتم إجراء مونتاج عليه بإضافة وحذف بعض العبارات لخلق انطباع زائف بحداثته.

قصة مقطع فيديو عن حوارات مع مواطنين تهاجم مؤسسات الدولة

وأشار المصدر إلى أن هذه المحاولات تأتي في إطار منهج الجماعة الإرهابية المستمر في إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة، مع تزييف محتواها، بهدف إثارة البلبلة وتشويه صورة الدولة، وهو ما يعيه الشعب المصري.

وأكد المصدر أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على ترويج هذه المزاعم.

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