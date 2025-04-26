أخبار مصر: إصابة مسافرين في حادث بمطار القاهرة، الكشف عن بديل كولر خلال ساعات، العالم يشيع البابا، وعبدالحفيظ يصدم الخطيب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اصطدام أتوبيس بعمود إنارة بمهبط مطار القاهرة وإصابة مسافرين

أعلنت مصر للطيران أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 26 أبريل، تعرض أحد الأتوبيسات التي كانت تنقل عددا من ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى أربيل للتصادم بأحد أعمدة الإنارة بأرض المهبط بمطار القاهرة الدولي، الأمر الذي أسفر عن إصابة السائق وبعض الركاب بإصابات طفيفة.

الأهلي يحسم رحيل كولر ومصطفى عبده يكشف تفاصيل عن البديل (فيديو)

كشف مصطفى عبده، لاعب الأهلي السابق، أن إدارة القلعة الحمراء تحركت للتعاقد مع مدير فني جديد لخلافة السويسري مارسيل كولر، لتولي القيادة الفنية للفريق عقب وداع الفريق لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

درع صاروخية وسماء مغلقة لتأمين رؤساء وملوك، العالم يشيع البابا فرنسيس إلى مثواه الأخير

تشهد روما، اليوم السبت، تشييع جثمان البابا فرنسيس إلى مثواه الأخير في العاصمة الإيطالية، روما بحضور عدد كبير من قادة الدول فضلا عن آلاف الأشخاص.

ترامب: تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في التسوية بين أوكرانيا وروسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في اتفاق التسوية بين أوكرانيا وروسيا.

كلاسيكو ناري، ريال مدريد يسعى للثأر من برشلونة اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا

مباراة ريال مدريد وبرشلونة، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم السبت إلى مدينة إشبيلية، حيث الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة، للمرة الثالثة هذا الموسم.

الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت وتحذر من طقس الأيام المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت 26 أبريل 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة واستمرارا لانخفاض بدرجات الحرارة، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

عايدة رياض تدافع عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا: الجمهور مأفور والأجانب بيقلدوه دلوقت (فيديو)

الجمهور مأفور والأجانب بيقلدوه دلوقت، هكذا دافعت الفنانة عايدة رياض عن الفنان محمد رمضان، بعد الهجوم الذي وجه إليه مؤخرًا، بسبب إطلالته المثيرة للجدل في حفله بمهرجان "كوتشيلا فالي" في أمريكا.

سيد عبد الحفيظ يرد على أنباء اقترابه من العودة إلى منصبه مديرا للكرة بالأهلي (فيديو)

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن مصيره مع المارد الأحمر خاصة بعد الأنباء القوية بعودته إلى منصبه بالقلعة الحمراء، ومع اقتراب رحيل مارسيل كولر عن تدريب الفريق بعد وداع بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز.

قبل تشييع جنازته اليوم، كيف حنط جثمان البابا فرنسيس؟ وماذا سيحدث لجثمانه بعد الجنازة؟

أنهى الفاتيكان، أمس الجمعة، الاستعدادات لجنازة البابا فرنسيس، التي ستقام صباح اليوم السبت في ساحة القديس بطرس بروما، حيث يمكن للمشيِّعين والسياح المرور أمام نعشه الذي سيكون مفتوحًا، بحضور أكثر من 200 ألف شخص.

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية 2025

تغلق وزارة العمل اليوم السبت، باب التقديم لوظائف جديدة في السعودية في شركة شركة نظم الخليج للسلامة “جسكو”.

اليوم، أولى جلسات حظر صفحات فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة الدينية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى التي تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي.

زائرة ألمانية كفيفة تحقق حلمها بلمس الأهرامات وتعزف سيمفونية بمطار سفنكس الدولي (فيديو)

في مشهد إنساني، استقبل مطار سفنكس الدولي الألمانية أنيري مارجريت، التي تعد واحدة من أصحاب الهمم، كانت قد وصلت إلى مصر في زيارة قصيرة استمرت يوما واحدا، بهدف زيارة الأهرامات وتحقيق حلم راودها منذ سنوات.

ترامب: نخطط لإبرام صفقات جديدة ولا حاجة لتمديد وقف زيادة الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه لا توجد حاجة لتمديد وقف زيادة الرسوم الجمركية، وذلك لأن الولايات المتحدة تخطط لإبرام صفقات جديدة.

أول تعليق من حمو بيكا على قرار وقفه من نقابة المهن الموسيقية وإحالته للتحقيق

علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا على قرار وقفه عن الغناء وتحويله للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين، بعد تداول فيديو له وهو يغني أغنية اعتبر أن فيها "إساءة" لمؤسسات الدولة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 26 أبريل 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة برشلونة والريال

تشهد مباريات اليوم السبت 26 أبريل 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب الأوروبية والآسيوية.

اليوم، الحكم على وائل غنيم في سب وقذف تركي آل الشيخ

تصدر المحكمة الاقتصادية اليوم السبت حكمها على وائل غنيم بتهمة سب وقذف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

أحمد زاهر يبكي الجمهور برسالة مؤثرة إلى ابنته ليلى بعد زفافها

وجَّه الفنان أحمد زاهر رسالة مؤثرة إلى ابنته ليلى بعد زفافها على المنتج هشام جمال، بكلمات لمست قلوب جمهوره، خاصة أنها نابعة من قلب أب يزف ابنته إلى عش الزوجية.

ثورة في عالم الموضة، إنتاج أول جلد من الحمض النووي لديناصور "تي ريكس" في العالم

أعلن فريق من الباحثين مشروعًا رائدًا لإنتاج أول جلد في العالم مستخرج من الحمض النووي لـديناصور "تي ريكس".

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