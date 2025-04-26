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أخبار مصر

زائرة ألمانية كفيفة تحقق حلمها بلمس الأهرامات وتعزف سيمفونية بمطار سفنكس الدولي (فيديو)

مطار سفنكس الدولي،
مطار سفنكس الدولي، فيتو

في مشهد إنساني، استقبل مطار سفنكس الدولي الألمانية أنيري مارجريت، التي تعد واحدة من أصحاب الهمم، كانت قد وصلت إلى مصر في زيارة قصيرة استمرت يوما واحدا، بهدف زيارة الأهرامات وتحقيق حلم راودها منذ سنوات.

 

 زائرة ألمانية تحقق حلمها بلمس الأهرامات وتعزف سيمفونية بمطار سفنكس الدولي

حرص فريق العلاقات العامة بالمطار على تيسير كافة الإجراءات لاستقبالها فور وصولها على متن رحلة بيجاسوس التركية، وتم استضافتها في صالة كبار الزوار المعدّة لاستقبال الزوار لتوفير راحة أكبر وتقديم الدعم اللازم لها.

 

وخلال الزيارة توقفت عند ركن الموسيقى الموجود بصالة السفر، حيث جلست لتعزف على البيانو مقطوعة موسيقية هادئة أضفت طابعًا خاصًّا على المكان، في لحظة بسيطة لكنها مؤثرة.

أنيري، التي تعمل دكتورة علاج طبيعي ومغنية بالوقت نفسه، فقدت بصرها منذ ثلاث سنوات، لكنها لا تزال ترى الجمال بطريقتها الخاصة. وخلال زيارتها، حققت حلمها بلمس الهرم والاحتفاظ برمال من محيطه كتذكار، قبل أن تغادر مصر شاكرة لحفاوة الاستقبال وجودة التنظيم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، خاصة في مثل هذه الزيارات التي تحمل طابعًا إنسانيًّا خاصًّا، وتوفير الدعم الكامل للزوار لضمان تحقيق أفضل تجربة لهم.

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