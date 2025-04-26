الأهلي يحسم رحيل كولر ومصطفى عبده يكشف تفاصيل عن البديل (فيديو)

كشف مصطفى عبده، لاعب الأهلي السابق، أن إدارة القلعة الحمراء تحركت للتعاقد مع مدير فني جديد لخلافة السويسري مارسيل كولر، لتولي القيادة الفنية للفريق عقب وداع الفريق لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال مصطفى عبده في تصريحات تليفزيونية: "إنه لديه معلومه بتحرك الأهلي وحديثه مع أحد المدربين من تدريب الفريق"، مشيرًا إلى أنهم أكدوا له أنهم سيعودوا للحديث معه اليوم السبت أو الأحد.

مصطفى عبده🗣: مش عارفة كولر بيعاند ليه ومين؟ عايز تمشي غور بقى خلاص تعبنا أنت عيشت الجمهور في نكد، لا قرأ الماتش كويس ولا التشكيل كويس ولا التغييرات...كسب 11 بطولة!! الأهلي وفرله كل شيء...النهاردة بيقول أنا اتعادلت، أنت شارب حاجة..رحيل كولر مكسب للاعبين

pic.twitter.com/he1kTgdrbx — المدرج الأهلاوي (@AlAhlyModarg) April 25, 2025

وأضاف مصطفى عبده أنه يرفض الإفصاح عن اسم المدرب الذي يتحدث معه الأهلي من أجل تدريب الفريق في الفترة المقبلة خلفًا للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.



وطالب مصطفي عبده بضرورة رحيل مارسيل كولر عن تدريب الفريق محذرًا الإدارة من غضب الجمهور، مشيرًا إلى أنه أنه لا يصح استمراره.

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