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رياضة

الأهلي يحسم رحيل كولر ومصطفى عبده يكشف تفاصيل عن البديل (فيديو)

كولر، فيتو
كولر، فيتو

كشف مصطفى عبده، لاعب الأهلي السابق، أن  إدارة القلعة الحمراء تحركت للتعاقد مع مدير فني جديد لخلافة السويسري مارسيل كولر، لتولي القيادة الفنية  للفريق عقب وداع الفريق لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال مصطفى عبده في تصريحات تليفزيونية: "إنه لديه معلومه بتحرك الأهلي وحديثه مع أحد المدربين من تدريب الفريق"، مشيرًا إلى أنهم أكدوا له أنهم سيعودوا للحديث معه اليوم السبت أو الأحد.

وأضاف مصطفى عبده  أنه يرفض الإفصاح عن اسم المدرب الذي يتحدث معه الأهلي من أجل تدريب الفريق في الفترة المقبلة خلفًا للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.


وطالب مصطفي  عبده بضرورة رحيل مارسيل كولر عن تدريب الفريق محذرًا الإدارة من غضب الجمهور، مشيرًا إلى أنه أنه لا يصح استمراره.

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