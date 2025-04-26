ترامب: نخطط لإبرام صفقات جديدة ولا حاجة لتمديد وقف زيادة الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه لا توجد حاجة لتمديد وقف زيادة الرسوم الجمركية، وذلك لأن الولايات المتحدة تخطط لإبرام صفقات جديدة.



وقال ترامب في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهه إلى العاصمة الإيطالية روما لحضور جنازة بابا الفاتيكان الراحل، فرنسيس الثاني: "سنتفاوض على صفقات وسنعقد صفقات أيضًا. سنحدد ببساطة تعريفة جمركية، وستكون معقولة، معقولة جدًّا".

ولم يستبعد ترامب إمكانية تمديد فترة سريان الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا أخرى، لكنه أشار إلى أن ذلك غير مرجح.



وأعلن ترامب، في أبريل الجاري، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى، وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة، ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية.

وأمس ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن طورت نهجًا مشتركًا للمفاوضات التجارية مع 18 دولة، ومن غير المرجح أن تكون كندا والصين والمكسيك من بينها.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أنه تم إعداد مخطط إجراء المفاوضات التجارية من قبل مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، يهدف إلى تبسيط مناقشة التعريفات الجمركية المتبادلة على الواردات.

تتضمن الخطة فئات مثل الرسوم الجمركية والحصص والقيود التجارية غير الجمركية والتجارة الرقمية وقواعد منشأ السلع والأمن الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تجري المفاوضات على مراحل خلال الشهرين المقبلين: ست دول في الأسبوع الأول، وست أخرى في الأسبوع الثاني، وست إضافية في الأسبوع الثالث، ثم تتكرر هذه الدورة.

وتأمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاقات بشأن التعريفات المتبادلة مع 18 شريكا تجاريا رئيسيا بحلول 8 يوليو.



ولا يزال من غير المعروفة الدول التي ستخضع للمنهجية المشتركة في المفاوضات، وتلك التي سيُطبق عليها نهج مختلف.

ووفق "وول ستريت جورنال" فإن الخطة المذكورة من غير المرجح أن تشمل كندا والمكسيك - حيث تخضع منتجاتهما لرسوم جمركية منفصلة بنسبة 20%، ولم تتأثر بتخفيض الرسوم إلى 10%.

كما أن الصين على الأرجح لن تكون من بين هذه الدول الـ18، حيث بلغت الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية بالفعل 145%.

وتشير الصحيفة إلى أن بعض الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ما زالوا ينتظرون مقترحات واشنطن للمفاوضات.

وفي 9 أبريل الجاري، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تكن الصين بين هذه الدول.



وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد ينخفض بنسبة 80 بالمئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.

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