اصطدام أتوبيس بعمود إنارة بمهبط مطار القاهرة وإصابة مسافرين

أعلنت مصر للطيران أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 26 أبريل، تعرض أحد الأتوبيسات التي كانت تنقل عددا من ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى أربيل للتصادم بأحد أعمدة الإنارة بأرض المهبط بمطار القاهرة الدولي، الأمر الذي أسفر عن إصابة السائق وبعض الركاب بإصابات طفيفة.

وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى مصر للطيران للاطمئنان عليهم وعمل الإسعافات الأولية لهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وقد أقلعت رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى أربيل وعلى متنها باقى ركاب الرحلة، وفيما يخص الركاب المصابين فسيتم تسكينهم على رحلات اخرى بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتوجه الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.

كما تواصل الجهات المعنية بمصر للطيران ومطار القاهرة الدولي متابعة مستجدات الوضع والوقوف على أسباب وقوع هذا التصادم.

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