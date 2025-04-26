مواعيد مباريات اليوم السبت 26 أبريل 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة برشلونة والريال

تشهد مباريات اليوم السبت 26 أبريل 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب الأوروبية والآسيوية.



موعد مباراة كأس ملك إسبانيا

برشلونة ضد ريال مدريد – الساعة: 10 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: SSC 5 + SSC Extra 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

الأهلي السعودي ضد بوريرام يونايتد - الساعة: 7.30 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: SSC sport

يوكوهاما ضد النصر السعودي - الساعة: 10.30 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: SSC sport

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد إيفرتون- الساعة: 2.30 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

برايتون ضد وست هام يونايتد -الساعة: 5 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة:بي إن سبورت 2

نيوكاسل يونايتد ضد إبسويتش تاون - الساعة: 5 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

ساوثهامبتون ضد فولهام- الساعة: 5 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2

وولفرهامبتون ضد ليستر سيتي - الساعة: 5 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن ضد أوجسبورج - الساعة: 4.30 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

بايرن ميونيخ ضد ماينز- الساعة: 4.30 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5

هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند - الساعة: 4.30 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 6

فولفسبورج ضد فرايبورج - الساعة: 4.30 م بتوقيت مصر، والسعودية.

هولشتاين كيل ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة: 4.30 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستراسبورج ضد سانت إيتيان - الساعة: 6 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

لوهافر ضد موناكو - الساعة: 8 م بتوقيت مصر، والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

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