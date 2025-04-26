ترامب: تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في التسوية بين أوكرانيا وروسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في اتفاق التسوية بين أوكرانيا وروسيا.



وقال ترامب عند وصوله إلى العاصمة الإيطالية روما: "تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في التسوية الأوكرانية".

واعتبر أن "المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا" كانت جيدة، مشيرًا إلى أن الاتفاق بين موسكو وكييف أصبح قريبًا.

وأشار ترامب إلى أن الجانبين يجب أن يجتمعا على مستوى عالٍ لإتمام الاتفاق.

وكان ترامب قد صرح بأن "روسيا قدمت تنازلات كبيرة في عملية تسوية النزاع في أوكرانيا ولا تطالب بكامل الأراضي الأوكرانية".

وعند سؤاله عن التنازلات التي تقدمها روسيا لتسوية النزاع في أوكرانيا سلميا، أجاب الرئيس الأمريكي: "إنهاء الحرب، والتوقف عن السيطرة على البلاد بأكملها - هذا تنازل كبير جدا".

وفي 7 أبريل الجاري، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤيد فكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن تحقيق ذلك يتطلب حل عدد من القضايا العالقة التي لم تحسم بعد.

بينما أكد ترامب أن تصريحات زيلينسكي الأخيرة حول القرم تضر بالمفاوضات السلمية مع روسيا. كما أعرب ترامب عن رأيه بأن الوضع في أوكرانيا مأساوي، وأن على زيلينسكي إبرام السلام وإلا فقد يفقد أوكرانيا بأكملها خلال ثلاث سنوات.

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