قبل تشييع جنازته اليوم، كيف حنط جثمان البابا فرنسيس؟ وماذا سيحدث لجثمانه بعد الجنازة؟

أنهى الفاتيكان، أمس الجمعة، الاستعدادات لجنازة البابا فرنسيس، التي ستقام صباح اليوم السبت في ساحة القديس بطرس بروما، حيث يمكن للمشيِّعين والسياح المرور أمام نعشه الذي سيكون مفتوحًا، بحضور أكثر من 200 ألف شخص.

كيف تم تحنيط جثمان البابا الراحل

في أعقاب وفاة البابا فرنسيس في 21 أبريل، تجهز السلطات الكاثوليكية العملية التي طال انتظارها لاختيار خليفته، ومع ذلك، يطرح الكثيرون سؤالًا أكثر إلحاحًا: كيف تم تحنيط جثمان البابا الراحل؟



كانت هذه مسألة بالغة الأهمية لأن جثمان الشخصية الدينية العالمية - الذي توفي عن عمر يناهز 88 عامًا إثر سكتة دماغية - ظل معروضًا لفترات طويلة، حيث زاره آلاف الأشخاص على مدار ثلاثة أيام أثناء جنازته في كاتدرائية القديس بطرس بمدينة الفاتيكان.

عملية تحنيط حديثة

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن السلطات كانت ستحتاج على الأرجح إلى حفظ الجثمان بسرعة لمنع التحلل السريع في ظل درجات الحرارة الرطبة. ولحسن الحظ، أكدت عدة وسائل إعلام أنه قبل وضع الجثمان في وضعية الاستلقاء، خضع جثمان البابا فرنسيس لعملية تحنيط حديثة تُنظَّم في إيطاليا بموجب قانون صدر عام 2022، وتتميز باستخدام مواد أقل تأثيرًا وأكثر مراعاة لجسم الإنسان، وفق ما ذكرته "يورونيوز".

وصرح أندريا فانتوزي، مؤسس المعهد الوطني الإيطالي للتحنيط (INIT)، لوكالة "فرانس برس"، بأن "العملية تتضمن حقن سوائل حافظة عبر الدورة الدموية، يليها عناية تجميلية بالوجه واليدين". وأضاف: "الهدف هو إبطاء عمليات التحلل الطبيعية".

ووفق صحيفة "ديلي ميل"، فإن عملية التحنيط الحديثة - التي تستغرق 36 ساعة بعد الوفاة وتستمر لعدة ساعات - تتضمن تحديدًا تجفيف الجسم من الدم وضخ مواد حافظة تُحقن فيه عبر الوريد الوداجي.

وأفادت الصحيفة بأن هذا المزيج من الأصباغ والكحول والماء والفورمالديهايد يُخرج الدم المتجمد من الدورة الدموية، مما يقي من التحلل.

وبالتالي، يقضي خليط الفورمالديهايد على أي ميكروبات متبقية، ويربط البروتينات في خلايا البابا لحمايتها من التحلل بواسطة إنزيمات الجثة.

وتسمح هذه العملية للجثة بالبقاء في حالتها الطبيعية لمدة ثلاثة أيام دون ظهور أي علامات تحلل.

وأخيرًا، ووفق قناة "يورونيوز"، يُجري مُجهِّزو الدفن مكياجًا تصحيحيًّا ويُعيدون ترتيب اليدين لإضفاء مظهر أكثر هدوءًا على الجثة عند عرضها على الجمهور.

ومن العمليات التجميلية المحتملة الأخرى إغلاق العينين بأغطية بلاستيكية، وربط الفك بالأسلاك، وبعد ذلك غالبًا ما تُوضع قطع من القطن لإضفاء تعبير هادئ بدلًا من العبوس المُقلق الناتج عن عملية الربط بالأسلاك، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وهذه الزخارف الجمالية تُساعد على مواجهة تيبس الموت، حيث تتصلب العضلات بعد الوفاة، مما يُسبب تصلب الجسم وانكماش الفم.

تطور طقوس التحنيط منذ القرن التاسع عشر

وتطورت طقوس التحنيط بشكل كبير منذ القرن التاسع عشر، عندما كان مُجهِّزو الجثث يُزيلون الأعضاء من جثث الباباوات المتوفين، ثم يُغطّون الجلد بالأعشاب والزيوت.

وكانت هذه الجثث تُغسل غالبا بالغسول القلوي ليسهل تجفيفها.

وفي الوقت نفسه، كانت فتحات التابوت تُملأ بالأعشاب والقطن والشمع لمنع السوائل الفاسدة من التسرب أثناء رؤية التابوت المفتوح.

في حين أن أول بابا يُحفظ بالطرق الحديثة هو البابا بيوس، الذي توفي عام 1914، إلا أن نقطة التحول كانت عام 1958 بعد فشل تحنيط البابا بيوس الثاني عشر.

وبعد وفاة البابا بنوبة قلبية حادة، حاول الطبيب المشرف ريكاردو جالياتزي-ليزي الحفاظ على جثمان البابا تماشيا مع رغبة الزعيم بدفنه كما خلقه الله، وفقا لما ذكرته مجلة "IFL Science".

لذا، بدلا من تجفيف الأنسجة وإزالة الأحشاء كما جرت العادة، وضع الطبيب بيوس الثاني عشر داخل كيس بلاستيكي - بأعضائه وكل شيء - مع أعشاب وتوابل وزيوت وراتنجات، تماما مثل جهاز طهي مفرغ من الهواء (sous vide).

وللأسف، أدى هذا الفشل في حفظ الجثث أو استخراجها إلى تسريع عملية التعفن، مما تسبب في انتفاخ الجثة بالغازات بسبب تراكم البكتيريا داخلها.

وفي النهاية، تدهورت حالة الجثة لدرجة أنها انفجرت حرفيا أمام وجوه المعزين.

وخلال مراسم التشييع والجنازة التي استمرت أربعة أيام، انفجر صدر البابا نتيجة تراكم الغاز في تجويف الصدر، ثم سقط أنفه وأصابعه، وتحول لون الجثة إلى أسود مخضر، كما أوضح البروفيسور كين دونالدسون، الباحث في مختبر التشريح بمتاحف قاعة الجراحين في إدنبرة، المملكة المتحدة.

وأضاف: "كانت الرائحة كريهة للغاية لدرجة أن بعض الحراس أغمي عليهم، ولم يكن من الممكن تحمل الحراسة إلا بتغييرها كل 15 دقيقة".

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