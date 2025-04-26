عايدة رياض تدافع عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا: الجمهور مأفور والأجانب بيقلدوه دلوقت (فيديو)

الجمهور مأفور والأجانب بيقلدوه دلوقت، هكذا دافعت الفنانة عايدة رياض عن الفنان محمد رمضان، بعد الهجوم الذي وجه إليه مؤخرًا، بسبب إطلالته المثيرة للجدل في حفله بمهرجان "كوتشيلا فالي" في أمريكا.

وقالت عايدة رياض خلال استضافتها في برنامج "بالأصول" عبر قناة الشمس: "هو العين عليه جامد، والجمهور مأفور، وده مش كل الجمهور، مش السوشيال ميديا بقت الجمهور دلوقتِ".

وأضافت: "محمد رمضان مش قدوة هو ممثل، والحفلات والمهرجانات بتاعتهم لها شكل معين، وعندهم حرية يلبسوا كل حاجة".

وتابعت في ردها على إطلالة محمد رمضان في الحفل التي أثارت الجدل بعد ارتدائه "برا" (حمالة الصدر): "ده مش "برا"، هي حاجة ذهبية شكل وكاركتر عامله، وأنا شايفاه عادي، والأجانب بيقلدوه دلوقتِ".

واستطردت: "دي حاجات جميلة ولازم نفتخر بمحمد رمضان، وأنا أفتخر به ده نجم كبير ومهم".

وأثار محمد رمضان الجدل بإطلالته في حفله الغنائي في مهرجان "كوتشيلا فالي"، حيث ظهر بإطلالة تشبه "بدل الرقص" مع توب ذهبي وبنطلون أسود ووشاح مرسوم عليه "مفتاح الحياة".

ورد الفنان محمد رمضان مؤخرًا على الجدل الذي أثارته إطلالته في المهرجان.

وقال محمد رمضان في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا كنت مؤجل الرد لأني كنت مركز في الحفلة الثانية في كوتشيلا، الحفلة اللي شايل فيها اسمي واسم بلدي واسم جمهوري اللي في ظهري من أول يوم".

وأضاف محمد رمضان: "جمهوري اللي حافظني وكبرت قدام عينه عارف إن محمد رمضان عمره ما لبس واحدة ست لا في فيلم ولا في مسلسل، مع كامل احترامي للفنانين اللي عملوها، جهوري اللي حافظني عارف إن محمد رمضان لبس حلق في فيلم وكليب، ولكن في الحقيقة عمره ما لبس حلق ولا عمره هيلبس حلق".

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