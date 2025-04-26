الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت وتحذر من طقس الأيام المقبلة

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت 26 أبريل 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة واستمرار لانخفاض بدرجات الحرارة، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد الجوية إن اليوم السبت يشهد طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

وحذرت هيئة الأرصاد من شبورة مائية من ( 3: 9) صباحا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية، تكون كثيفة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة البحرين

أما بالنسبة لحالة البحرين فقد أشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، ارتفاع الأمواج (1: 1.5) متر، وحالة البحر الأحمر: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج (1.5: 2.5) متر.

حالة الطقس من الأحد 27 أبريل إلى الخميس 1 مايو 2025

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس من غد الأحد 27 أبريل إلى الخميس 1 مايو 2025.

وأشارت إلى أن الطقس يشهد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما لفتت إلى أن بعض الأيام خلال هذه الفترة تشهد انخفاض في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 26 أبريل 2025

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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