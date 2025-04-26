أحمد زاهر يبكي الجمهور برسالة مؤثرة إلى ابنته ليلى بعد زفافها

وجَّه الفنان أحمد زاهر رسالة مؤثرة إلى ابنته ليلى بعد زفافها على المنتج هشام جمال، بكلمات لمست قلوب جمهوره، خاصة أنها نابعة من قلب أب يزف ابنته إلى عش الزوجية.

رسالة أحمد زاهر إلى ابنته ليلى بعد حفل زفافها

ونشر “زاهر” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو يرقص مع ابنته ليلى على أنغام أغنية "بنت أبويا"، وكتب تعليقًا مؤثرًا قال فيه: "وأنا داخل أرقص معاكِ، شفت وشك اللي زي القمر، أجمل عروسة في الدنيا كلها، بصيت في عينيكِ، وفجأة مر قدامي شريط ذكريات من أول لما جيتِ الدنيا، وأنا أول واحد شِلتك بين إيديَّ، وشفت كل لحظة وأنتِ بتكبري قدام عينيَّ، لحد اللحظة اللي احنا بنرقص فيها مع بعض وأنتِ عروسة زي القمر، وخلاص هتسيبيني وتمشي مع عريسك".

دموع الفرح ومشاعر متناقضة

وأضاف: “حسيت بمشاعر كتير متناقضة ومختلفة، والدموع نزلت من عيني غصب عني. وحسيت إني عاوز أقول لك لا، ما تمشيش وتسيبيني، وأرجع في كلامي، بس في نفس الوقت أنا عارف إن دي أجمل لحظة في حياتك، إنك اخترتِ اللي بتحبيه وبيحبك، وبصراحة اخترتِ صح.. راجل محترم، وبيحبك وبيقدرك، وهيشيلك جوة عنيه زي ما وعدني”.

واختتم أحمد زاهر رسالته إلى ابنته ليلى قائلًا: "مبروك يا بنت عمري، يا بنت قلبي، بحبك يا أجمل بنوتة، وأجمل عروسة في الدنيا كلها، بحبك يا ليلى".

حفل زفاف ليلى أحمد زاهر على المنتج هشام جمال

واحتفلت ليلى أحمد زاهر بزفافها على المنتج هشام جمال مساء الأربعاء الماضي بمنطقة سقارة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

وحضر الحفل" يسرا، ليلى علوي، مصطفى شعبان، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، دياب، داليا البحيري، عبير صبري، كريم العدل، إيهاب فهمي، محمود عبد المغني، محمد ثروت، عصام السقا، سوزان نجم الدين، عمر السعيد، إدوارد، عماد صفوت، أمير شاهين، تامر مرضي، عمرو الليثي، إيهاب توفيق، محمد حماقي، محمد فؤاد، أحمد سعد، بوسي، يوسف الشريف، شيري عادل، درة، أشرف عبد الباقي، وفاء عامر، أحمد رزق، هاني رمزي، أحمد فهمي، شيكو، حسين فهمي، نبيلة عبيد، هالة سرحان، طارق الجنايني، مها سليم، أحمد جمال، إنجي علاء، لقاء سويدان، روجينا، دنيا عبد العزيز، محمد جمعة، رنا رئيس، مي عمر، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.

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