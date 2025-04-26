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خارج الحدود

درع صاروخية وسماء مغلقة لتأمين رؤساء وملوك، العالم يشيع البابا فرنسيس إلى مثواه الأخير

العالم يشيع البابا
العالم يشيع البابا فرنسيس

تشهد روما، اليوم السبت، تشييع جثمان البابا فرنسيس إلى مثواه الأخير في العاصمة الإيطالية، روما بحضور عدد كبير من قادة الدول فضلا عن آلاف الأشخاص.

القداس الجنائزي

وينطلق القداس الجنائزي من ساحة القديس بطرس، سيقوم الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء وحشود من المؤمنين بتأبين البابا فرنسيس، لتكريم بابويته.

وبعد القداس، ستتم إعادة تابوت البابا إلى كنيسة القديس بطرس، حيث سيغادر الموكب للدفن.

وتتوقع السلطات حضور 200 ألف شخص للجنازة التي ستقام في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، ومن المقرر أن تبدأ في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش).

ويترأس الكاردينال الإيطالي جيوفاني باتيستا ري وهو أسقف إيطالي يبلغ من العمر 91 عاما قداس الجنازة في الساحة الأمامية لكنيسة القديس بطرس.

وذكر الفاتيكان أن 162 وفدا أكدوا حضورهم، منهم العشرات من رؤساء الدول والحكومات والعديد من الملوك الحاكمين.

رؤساء في تشييع جثمان البابا

وسيكون من بين الذين سيحضرون  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اختلف بشدة مع البابا فرنسيس في مناسبات عديدة بسبب مواقفهما المتناقضة بشكل صارخ بشأن الهجرة.


كما يحضر إلى جانب ترامب رؤساء الأرجنتين وفرنسا والجابون وألمانيا وإيطاليا والفلبين وبولندا وأوكرانيا، إلى جانب رئيسي وزراء بريطانيا ونيوزيلندا، والعديد من أفراد العائلات المالكة الأوروبية.

حماية مشددة

وأغلقت إيطاليا المجال الجوي فوق المدينة واستدعت قوات إضافية، مع وجود صواريخ مضادة للطائرات وزوارق دورية لحراسة الحدث في واحدة من أكبر العمليات الأمنية التي تشهدها البلاد منذ جنازة يوحنا بولس الثاني.

ونشرت آلاف المتطوعين وعناصر إنفاذ القانون، ونظاما مضادا للطائرات المسيّرة، وقنّاصة على أسطح المنازل، وطائرات مقاتلة جاهزة للإقلاع.

وستُعزّز هذه التدابير الأمنية الاستثنائية في الساعات المقبلة.وتوفي البابا الأرجنتيني يوم الإثنين، عن 88 عاما، إثر إصابته بجلطة دماغية، لتبدأ بذلك فترة انتقالية مخططة بدقة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي يبلغ عدد أعضائها 1.4 مليار شخص، تتسم بالحفاظ على الطقوس العتيقة والترف والحداد.

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، احتشد حوالي 250 ألف شخص أمام جثمانه الذي وُضع في نعش أمام مذبح كاتدرائية القديس بطرس المغطاة التي تعود إلى القرن السادس عشر.

جنازة في الهواء الطلق

وسيُحمل نعشه عبر الأبواب الرئيسية اليوم السبت للجنازة التي ستبدأ في الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش)، إذ ستُقام الجنازة في الهواء الطلق، وستتجمع صفوف كبيرة من الشخصيات الأجنبية على جانب واحد من الرواق الحجري، في مواجهة مئات الكرادلة على المقاعد في الجهة المقابلة.

وبعد القداس، ستتم إعادة تابوت البابا إلى كنيسة القديس بطرس، حيث سيغادر الموكب للدفن.

ويصطف عشرات الآلاف من المشيعين على الطريق الذي يمتد إلى 6 كيلومترات عبر وسط روما، حيث سيمر بمعالم مثل بيازا فينيسيا والكولوسيوم، إلى كنيسة سانت ماري ماجور حيث سيتم دفن فرنسيس بعدما زارها كثيرا طوال مدة توليه منصب البابا التي استمرت 12 عاما.

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