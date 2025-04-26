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رياضة

سيد عبد الحفيظ يرد على أنباء اقترابه من العودة إلى منصبه مديرا للكرة بالأهلي (فيديو)

سيد عبد الحفيظ، فيتو
سيد عبد الحفيظ، فيتو

الأهلي، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن مصيره مع المارد الأحمر خاصة بعد الأنباء القوية بعودته إلى منصبه بالقلعة الحمراء، ومع اقتراب رحيل مارسيل كولر عن تدريب الفريق بعد وداع بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "أي أهلاوي لا يمكن أن يتأخر أو يدلع على الأهلي لكن من باب الأدب لا يصح الحديث عن عودتي وهناك جهاز لم يتم إعلان إقالته حتى الآن".

وتابع: "لديَّ تعاقد والتزام مع وجود شرط جزائي كبير حال رحيلي عن قناة MBC مصر".

وأكمل: "من مصلحة الأهلي حاليًّا رحيل مارسيل كولر". 

قال مصدر داخل الأهلي إن محمد شوقي نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيكون الناجي الوحيد من مذبحة الجهاز الفني المنتظر إعلانها قريبًا برحيل جهاز مارسيل كولر حيث سيكون شوقي الوحيد المستمر في الجهاز الفني الجديد للمدرب الأجنبي الذي سيقود الأهلي خلفا لمارسيل كولر. 

كما رصدت عدسة فيتو داخل استاد القاهرة هجوم جماهير النادي الأهلي على مارسيل كولر المدير الفني للفريق،  بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي، حيث قامت جماهير الأهلي بإلقاء زجاجات المياه على مارسيل كولر.

وتعادل الأهلي مع نظيره صن داونز، 1/1 في  المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

ومن المقرر أن يعلن الأهلي إقالة مارسيل كولر، خاصة أن إدارة الفريق تبحث العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين.

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الأهلي جماهير النادي الاهلي مارسيل كولر سيد عبد الحفيظ

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