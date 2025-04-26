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أخبار مصر

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية 2025

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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تغلق  وزارة العمل اليوم السبت، باب التقديم لوظائف جديدة في السعودية في شركة شركة نظم الخليج للسلامة “جسكو”.

وأعلن وزير العمل محمد جبران، عن توفير 7 فرص عمل لكوادر مصرية للعمل في شركة نظم الخليج للسلامة “جسكو”.

التخصصات المطلوبة

وأوضح أن التخصصات المطلوبة هي: “مهندس ميكانيكي، براتب 4000 ريال كل شهر، خبرة من  5-8 سنوات، ألا يزيد عن 30 سنة، وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وخبرة في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة الحريق وإنذار الحريق،و إجادة اللغة الإنجليزية، ولديه رخصة قيادة،  القدرة على إعداد التقارير الفنية،و أن يكون مثابرا ومتطورا وطموحا”.

 

وعدد “مهندس كهربائي، براتب 4000 ريال، خبرة 5-8 سنوات، والسن لا تزيد على 30 سنة، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية،و خبرة في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة الحريق وإنذار الحريق،  إجادة اللغة الإنجليزية، لديه رخصة قيادة،  القدرة على إعداد التقارير الفنية،  أن يكون مثابرا ومتطورا وطموحا”.

وعدد 2 فني هندسة كهربائية، براتب 2500 ريال، خبرة 3-8 سنوات، والسن لا تزيد على 26 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، خبرة في مجال تركيبات أنظمة إنذار الحريق وكاميرات المراقبة وبرمجة اللوحات والتمديدات الكهربائية، خبرة بأنظمة إطفاء الحريق والتحكم والدوائر الكهربائية وإصلاحها، خبرة بالمضخات وإصلاحها، لديه رخصة قيادة، والإلمام باللغة الإنجليزية، وقراءة وتنفيذ المخططات، أن يكون مثابرا ومتطورا وطموحا.

عدد “فني أجهزة إلكترونية، براتب 2500  ريال، خبرة 3-8 سنوات، السن لا تزيد على 26 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، خبرة في مجال تركيبات أنظمة إنذار الحريق وكاميرات المراقبة وبرمجة اللوحات والتمديدات الكهربائية، خبرة بأنظمة إطفاء الحريق والتحكم والدوائر الكهربائية وإصلاحها وخبرة بالمضخات وإصلاحها، لديه رخصة قيادة، الإلمام باللغة الإنجليزية وقراءة وتنفيذ المخططات، أن يكون مثابرا ومتطورا وطموحا”.

عدد “فني صيانة ميكانيكية براتب 2500  ريال،  خبرة 3-8 سنوات، والسن لا تزيد على 26 سنة، وحاصل على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، خبرة في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة الحريق وإنذار الحريق وقراءة المخططات والمواصفات الخاصة بتركيب وإمداد الشبكات وإجراء أعمال الصيانة والإصلاح وتحديد الأعطال وضبط معايير أنظمة الإطفاء، لديه رخصة قيادة، الإلمام باللغة الإنجليزية، أن يكون مثابرا ومتطورا وطموحا”.

وعدد: سباك، براتب 2500  ريال، خبرة 3-8 سنوات، السن لا تزيد على 26 سنة، وحاصل على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، خبرة في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة الحريق وإنذار الحريق وقراءة المخططات والمواصفات الخاصة بتركيب وإمداد الشبكات وإجراء أعمال الصيانة والإصلاح وتحديد الأعطال وضبط معايير أنظمة الإطفاء، لديه رخصة قيادة، الإلمام باللغة الإنجليزية، أن يكون مثابرا ومتطورا وطموحا.

خطوات التقديم لوظائف وزارة العمل 

وكانت هبة أحمد مدير إدارة التشغيل بالوزارة أعلنت أن التقديم يبدأ من الثلاثاء 22-4-2025، ولمدة 5 أيام على الرابط التالي من هنا 

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