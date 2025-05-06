لعنة الكرسي، 26 نائبا فارقوا الحياة تحت القبة

تعدد حالات الوفيات بين أصحاب مقاعد البرلمان خلال الفترة الماضية، لتصل إلى 26 حالة وفاة بين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الحاليين، جعل البعض يتساءل: هل كرسى البرلمان محسود أو منظور مثلما يردد البعض أو هذه لعنة المنصب أو كرسى البرلمان، فى ظل الصراع السياسى الكبير للوصول إلى ذلك المقعد، حيث يكرس أغلب السياسيين أوقاتهم وأموالهم من أجل الفوز بذلك الكرسى.

ولكن فى النهاية، لاشك فى أن كل هذه مجرد أسباب، لرحيل الإنسان من الحياة الدنيا إلى الآخرة، وفقا لما هو مكتوب لكل إنسان.

وفيات أعضاء مجلس الشيوخ

تعد وفاة النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، أمس، أحدث حالة وفاة بين نواب مجلس الشيوخ، ليصل عدد الوفيات في مجلس الشيوخ إلى 14 حالة، حيث سبقه إلى جوار ربه النائب حاتم حشمت الذي وافته المنية في مارس الماضي، ومن قبله النائب الراحل الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.

وفي يوليو الماضي توفي النائب حمادة القرشي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط، بعد معاناة قصيرة مع المرض.

وضمت قائمة وفيات مجلس الشيوخ، النائب الراحل علي عطوة، والذي أعلن المجلس، خلو مقعده في جلسة الأحد 3 مارس الماضي، وسبقه النائب الراحل محمود بكري، وقبله بأيام المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.

وشهد مجلس الشيوخ، وفاة كل من اللواء مصطفى كامل، النائب عبد الحي عبيد، وقبله الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، النائب إبراهيم حجازي، الدكتور أحمد عبد العزيز، واللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن.

مجلس النواب

أما بالنسبة لمجلس النواب، فكان رحيل النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، فى مطلع أبريل الحالى، أحدث الوفيات بين أعضاء مجلس النواب.

حصيلة وفيات مجلس النواب

وبوفاة النائبة رقية الهلالي، وصل عدد عدد الوفيات بين أعضاء مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني، إلى 12 حالة، بعد أن غيب الموت في فبراير من العام الماضي، النائبة أمنية رجب، عضو لجنة الصحة بالمجلس عن محافظة المنيا.

وكان سبقها إلى جوار ربه النائب خليفة رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن محافظة سوهاج.

وفي فبراير 2023 فقد مجلس النواب أيضا، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد حته، عضو المجلس عن محافظة المنيا.

كما ضمت قائمة الراحلين عن مجلس النواب، النائبة ابتسام أبو رحاب، في أكتوبر من العام الماضي 2022، وسبقها أيضا النائب الراحل أحمد زيدان، عضو المجلس عن دائرة شبرا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما شهد مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني، وفاة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق، واللواء سعد الجمال، أبرز نواب القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد.

كما رحل النائب فوزي فتى، عن القائمة الوطنية «من أجل مصر» بعد صراع مع المرض، وفقد المجلس النائبة المعينة فرحة الشناوي.

كما فقد مجلس النواب، النائب جمال حجاج، متأثرا بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من إعلان فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر، ونفس الحال مع النائب حسن عيد، الذي توفي بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة بالمقعد الفردي بالسويس.

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