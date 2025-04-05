وفاة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن

أعلن حزب حماة الوطن، وفاة النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن الحزب.

ونعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن وفاة النائبة رقية الهلالي.

ولم يعلن الحزب حتى الآن تفاصيل تشييع الجنازة وتلقي واجب العزاء.

كانت النائبة رقية الهلالي، عضوا بلجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب.

وتم انتخاب النائبة الراحلة ضمن قائمة في حب مصر عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الجيزة عن محافظة سوهاج.

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