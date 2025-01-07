بعد رحيله، معلومات لا تعرفها عن الفريق جلال هريدي

وفاة الفريق جلال الهريدي، توفي أمس الفريق جلال هريدي أحد أبطال الجيش المصرى البواسل والأب الروحي لسلاح الصاعقة المصرية الذي هز الأرض تحت أقدام العدو الإسرائيلي أثناء حرب الاستنزاف سواء في سيناء أو داخل حصونه في تل أبيب.



الفريق جلال هريدي كان من عباقرة عصره في العلوم العسكرية ترك إرثا لا يقدر بثمن داخل كل مدارس الصاعقة.



في السطور التالية تقدم “فيتو” 19 معلومة عن البطل الذي رحل بجسده فقط ولكن أعماله ستظل خالدة:

معلومات عن اللواء الراحل جلال هريدي

_ الاسم: جلال محمود هريدي متولي ولد عام 1929.

_ هو المؤسس الأول لسلاح الصاعقة المصرية فاعتبر الأب الروحي لسلاح الصاعقة.

_ عين قائدا للقوات المصرية والسورية في محافظة اللاذقية السورية.

المعارك والحروب التي خاضها: العدوان الثلاثي

حرب 1967 حرب الاستنزاف

_ أهم الجوائز التي حصل عليها:

وسام الجدارة الذهبي (حرب 1948)

وسام الأرز الوطني

وسام الكوكب الأردني

نجمة الشرف العسكرية

_ الصاعقة: أسس أول فرقة صاعقة مصرية عام 1955 بالقوات المسلحة قبل أن ينشأ السلاح بالكامل رسميا عام 1957.

كيفية التأسيس:



فكر في تأسيس سلاح الصاعقة بعد زيارته لقائد سلاح المظلات المصري في أوائل خمسينيات القرن الماضي لمدرسة المشاة الأمريكية (رينجرز) Rangers وأعجب بتدريباتها التي من ضمنها التدريب على أعمال الصاعقة وعندما عاد للقاهرة قام بإرسال الضابط جلال هريدي وكان وقتها برتبة ملازم ومعه الملازم أول نبيل شكري لمدرسة المشاة الأمريكية لتلقي فرقة الصاعقة.

وكان جلال هريدى متفوق للغاية وابدى الأمريكان اعجابهم بهذا الشاب المصري الذي لم يتعدَ عمره العشرون عاما وتفوق في الفرقة بل انه تفوق على الوافدين للفرقة من الدول الأخرى بل وكان فارق الدرجات بينه وبين الامريكى الحاصل على المرتبة الثانية كبير.

_ عندما عاد جلال هريدي لمصر اجتمع مع أصدقائه الملازم مختار الفار وسمير البلشي وأحمد ممدوح إسماعيل ونبيل شكري وعرض عليهم فكرة تكوين فرقة مثل التي حصلو عليها من الولايات المتحدة ولكنهم ترددوا في ان يعرض ضباط صغار الأمر على اللواء على عامر هذة الفكرة إلا ان نبيل شكري كان من أشد المتحمسين للفكرة وبالفعل ذهب جلال هريدى وعرض الفكرة على اللواء ووبالفعل تم الموافقة على إنشاء مدرسة للصاعقة.

_ وتم إنشاء أول فرقة صاعقة بسيناء، في عام 1955 على أن يكون جلال هريدي هو كبير معلميها وذهب اللواء على عامر للمقدم أحمد إسماعيل المشير أحمد إسماعيل فيما بعد وكان قائد كتيبة الملازم جلال هريدى وعرض عليه فكرة الضابط الصغير ووافق أحمد إسماعيل وتم إنشاء المقر وكان في أبو عجيلة.

_ بعدها أجرى جلال هريدى عملية فرز لأنسب الرجال ليكونوا معلمين معه.

_ أهم أبطال الصاعقه وقتها مختار الفار من المدفعية ونبيل شكرى من المشاة وأحمد ممدوح إسماعيل من المشاة وكانت التدريبات غير تدريبات فرقة الرينجرز الأمريكية بل كان المعلمين هم الطلاب وكان الانضمام للفرقة من الضباط وضباط الصف بإرادتهم من الضباط الفدائيين بكل معنى الكلمة، وأضيفت للفرقة قفزة ثقة كانت تتم خلف سد الروافع للتأكد من ان الرجل الذي أتى ليأخذ الفرقة شجاعًا بمعنى الكلمة.



_ ثم انضم للفرقة الملازم إبراهيم الرفاعي وبعض الضباط الذين شكلوا تاريخ العسكرية المصريه وأصبحوا ايقونه التضحية والفداء حتى يومنا هذا ومنهم البطل النقيب نبيل الوقاد والشقيقين البورسعيديين «الملازم أول طاهر الأسمر والملازم أول فاروق الأسمر» وحدثت.

_ أهم المعارك التي تم تنفيذها: معركة تدمير معسكر الدبابات البريطانية ببورسعيد وقت العدوان الثلاثي عام 1956.

_ ثم ذهب الرجال بعد ذلك إلى المعارك وتبنت القيادة العامة للقوات المسلحة الرجال الحاصلين على الفرقة من ضباط وصف ضباط وظلوا يقومون بشن عمليات ضد الإنجليز.



_ بعدها تقرر أن يحصل رجال المظلات على هذه الفرقة والعكس بين الصاعقة والمظلات فكلاهما سلاحان قريبان من بعضهما البعض.

_ بعد حرب 56 صدر قرار بإنشاء سلاح الصاعقة رسميًا عام 1957م.

_ودخلت فرقة الصاعقة العديد من المعارك في حروبها باليمن وسوريا ومحاولة الصاعقة مهاجمة المطارات الإسرائيلية في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر.

_ تم تعيين جلال هريدي قائد سلاح الصاعقة برتبة نقيب وقتها

_و تم اختيار اسم السلاح ورايته من اسم من القرآن الكريم «الصاعقة»، أما علم الوحدات فاستوحي من راية الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت ذات اللونين الأصفر والأسود.

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