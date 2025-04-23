أخبار الحوادث اليوم: بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا بتهمة تضليل العدالة.. تفاصيل التحقيق مع إمبراطورية 'ازرع نخلة'.. وضبط المتهمين بالرقص بالأسلحة والألعاب النارية بالإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة 13"، بمعاقبة صلاح الدين عبد العزيز مخيون، نجل الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، على خلفية قيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، مما تسبب في حادث مروع أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء إشعال الألعاب النارية والرقص بالأسلحة البيضاء بمحافظة الإسكندرية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين.

كشفت تحريات المباحث الجنائية في ضبط سائق متهم بتقييد ابنه وتعذيبه بشرفه منزله في منطقة المنتزه بمحافظة الاسكندرية عن تفاصيل صادمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، بدون عمل، لقيامه بانتحال صفة مسئول في إحدى شركات الأدوية، والنصب على المواطنين وسرقة هواتفهم المحمولة.

قررت نيابة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، حبس كل من؛ "يوسف.ش.ف. م" 19 سنة و" أيه.ع.ح.ا " 18 سنة، مقيمين بقرية منشاة طنطاوي بدائرة مركز سنورس، 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة إلقاء طفل رضيع في أرض زراعية، ما تسبب في وفاته.



عاقبت محكمة جنايات المنصورة ربة منزل وعشيقها، بعد إدانتهما بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في قرية أبو نور الدين بمركز الستاموني، محافظة الدقهلية، بالإعدام شنقا وذلك عقب ورود التصديق من مفتي الجمهورية.

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا والذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي أنه تعرض لواقعه سرقة من أشخاص معروفين لديه ولم يبلغ السلطات.

تستكمل نيابة الجيزة تحقيقاتها الموسعة في واحدة من أخطر وقائع الاحتيال الديني، بعدما كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل شبكة منظمة استولت على أموال تبرعات خصصت ظاهريا لمشروع خيري يحمل اسم "ازرع نخلة"، روج له عبر قناة فضائية تبث من مدينة السادس من أكتوبر، وجدد قاضي المعارضات حبس المتهمين ١٥ يوم على ذمة التحقيقات.

اتشح مركز إطسا بمحافظة الفيوم، بالسواد حزنا على مصرع 5 من أبنائه في حادث تصادم بطرق اجدابيا طبرق الصحراوي بدولة ليبيا أثناء ذهابهم للعمل.

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