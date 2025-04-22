الثلاثاء 22 أبريل 2025
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حوادث

فريق بحث لضبط منتحل صفة أنوشكا بالجيزة

أنوشكا تتهم شخصا
أنوشكا تتهم شخصا مجهولا بانتحال صفتها، فيتو

 تواصل قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة  بالتعاون مع مباحث الإنترنت جهودها في كشف ملابسات واقعة تضرر الفنانة أنوشكا من شخص مجهول، قام بانتحال صفتها ووضع صورتها على حسابه عبر السوشيال ميديا، وتواصل مع عدد من الأشخاص، وتحدث معهم بصفة الفنانة أنوشكا. 

ويقوم فريق البحث بجمع التحريات والمعلومات وفحص صفحة الإنترنت المنسوبة للفنانة للوصول للمتهم المشكو في حقه. 

وكانت الفنانة أنوشكا حررت محضرًا، ضد أحد الأشخاص تتهمه بانتحال شخصيتها، واستخدام صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علمها أو إذن منها.


وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الفنانة أنوشكا، يفيد بتفاجئها بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفتها ووضع صورتها على السوشيال ميديا، وتواصله مع عدد من الأشخاص، وإرساله طلبات صداقة، والتحدث معهم على أساس أنه الفنانة أنوشكا.

وأكدت أن هذا التصرف لا يمثلها بأي شكل، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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قوات البحث الجنائي أمن الجيزة الفنانة أنوشكا السوشيال ميديا
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