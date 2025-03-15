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ثقافة وفنون

أمير طعيمة يكشف موقفه من أغاني المهرجانات ورأيه في حمو بيكا

أمير طعيمة، فيتو
أمير طعيمة، فيتو

أكد الشاعر أمير طعيمة، اعتراضه على قيام شركة روتانا بوضع لوجو خاص بها على إحدى أغاني حمو بيكا، موضحًا أنه لم يكن ضد المهرجانات بشكل عام، إلا أنه وجد أن بعض الأغاني في ذلك الوقت كانت تحتوي على كلمات غير أخلاقية.

موقف أمير طعيمة من مهاجمة المهرجانات

وأضاف أمير طعيمة، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه اتخذ قرارًا بعدم مهاجمة أي نوع موسيقي جديد، مشيرًا إلى أنه واجه نفس التحديات في بداياته، موضحًا أنه أخذ عهد على نفسه بعدم مهاجمة أي نوع من الموسيقى حال وجود جمهور لها، قائلًا: "أنا بسيب الجمهور هو اللي يحكم".

رأي أمير طعيمة في حمو بيكا

وأشار إلى أن اعتراضه على حمو بيكا جاء بسبب الكلمات غير اللائقة التي كانت تُقدم في بعض أغانيه، خاصة في بداياته، متابعًا: "في الوقت ده، كان لسه معروف جديد، والناس بتدور وراه، لكن أغانيه وقتها كانت وحشة جدًا، وكلماتها غير أخلاقية تمامًا"، منوهًا بأنه تحدث مع بعض الأشخاص في روتانا، مؤكدًا أن شركة بحجم روتانا يجب أن تحافظ على مستوى معين من المحتوى.

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