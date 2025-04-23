الأمن يضبط المتهمين بالرقص بالأسلحة والألعاب النارية في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء إشعال الألعاب النارية والرقص بالأسلحة البيضاء بمحافظة الإسكندرية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين.

الرقص بالأسلحة والألعاب النارية في الإسكندرية

ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء بعد تداول فيديو يوثق الواقعة، فيتو

وبالفحص، تبيّن أن مرتكبي الواقعة 6 أشخاص، لخمسةٍ منهم معلومات جنائية سابقة، جميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية، وضُبط بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء استخدمت خلال الواقعة، والتي تبيّن حدوثها خلال حفل زفاف.

ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء بعد تداول فيديو يوثق الواقعة

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكابهم الواقعة على النحو الوارد بالفيديو المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.