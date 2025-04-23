الأربعاء 23 أبريل 2025
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حوادث

الأمن يضبط المتهمين بالرقص بالأسلحة والألعاب النارية في الإسكندرية

الرقص بالأسلحة والألعاب
الرقص بالأسلحة والألعاب النارية في الإسكندرية، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء إشعال الألعاب النارية والرقص بالأسلحة البيضاء بمحافظة الإسكندرية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين.

الرقص بالأسلحة والألعاب النارية في الإسكندرية

ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء بعد تداول فيديو يوثق الواقعة
ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء بعد تداول فيديو يوثق الواقعة، فيتو

 

وبالفحص، تبيّن أن مرتكبي الواقعة 6 أشخاص، لخمسةٍ منهم معلومات جنائية سابقة، جميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية، وضُبط بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء استخدمت خلال الواقعة، والتي تبيّن حدوثها خلال حفل زفاف.

 

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ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء بعد تداول فيديو يوثق الواقعة

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكابهم الواقعة على النحو الوارد بالفيديو المتداول.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
 

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