بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه الذكرى الخالدة تجسد بطولات رجال القوات المسلحة البواسل وتضحياتهم التي أعلت راية الوطن وحققت له النصر.

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

وقال الوزير في برقيته: "نستلهم من ذكرى تحرير سيناء معاني الفداء والبطولة التي قدمها رجال القوات المسلحة في ميادين الشرف، واليوم، تزداد عزائم الشعب المصري صلابة في التفافه حول قيادته الحكيمة التي تمثل الحصن المنيع أمام كل المخططات والأطماع. حفظ الله مصر لتظل واحة للأمن والاستقرار".

كما بعث اللواء محمود توفيق ببرقيات تهنئة لكل من الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أعرب فيها عن خالص التقدير والتهنئة لرجال القوات المسلحة من قادة وضباط وضباط صف وصناع عسكريين وجنود، تقديرًا لتضحياتهم المشهودة وجهودهم المستمرة في حماية الوطن وصون مقدساته.

وأكد وزير الداخلية أن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل رمزًا للفداء والتضحية وملحمة وطنية تُخلد في ذاكرة الأمة، مشيرًا إلى أن المؤسسة الشرطية تقف صفًا واحدًا مع القوات المسلحة، درع الوطن وسيفه، في مواجهة التحديات وصون مقدرات الشعب المصري.

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