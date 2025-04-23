الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

اللواء محمود توفيق،
اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه الذكرى الخالدة تجسد بطولات رجال القوات المسلحة البواسل وتضحياتهم التي أعلت راية الوطن وحققت له النصر.

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

 

وقال الوزير في برقيته: "نستلهم من ذكرى تحرير سيناء معاني الفداء والبطولة التي قدمها رجال القوات المسلحة في ميادين الشرف، واليوم، تزداد عزائم الشعب المصري صلابة في التفافه حول قيادته الحكيمة التي تمثل الحصن المنيع أمام كل المخططات والأطماع. حفظ الله مصر لتظل واحة للأمن والاستقرار".

 

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

حملة أمنية في أسوان تضبط 8 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 1609 أحكام قضائية

كما بعث اللواء محمود توفيق ببرقيات تهنئة لكل من الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أعرب فيها عن خالص التقدير والتهنئة لرجال القوات المسلحة من قادة وضباط وضباط صف وصناع عسكريين وجنود، تقديرًا لتضحياتهم المشهودة وجهودهم المستمرة في حماية الوطن وصون مقدساته.

 

وأكد وزير الداخلية أن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل رمزًا للفداء والتضحية وملحمة وطنية تُخلد في ذاكرة الأمة، مشيرًا إلى أن المؤسسة الشرطية تقف صفًا واحدًا مع القوات المسلحة، درع الوطن وسيفه، في مواجهة التحديات وصون مقدرات الشعب المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول عبد المجيد صقر القوات المسلحة اللواء محمود توفيق عزاء عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزير الداخلية وزير الدفاع مواجهة التحديات

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

حملة أمنية في أسوان تضبط 8 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 1609 أحكام قضائية

أخبار الحوادث اليوم، الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة الإسماعيلية، تفاصيل حادث دهس مواطن عمدا بحلوان، قصة سيدة جمعت بين زوجين فى الحوامدية

رادارات المرور تلتقط 69 ألف مخالفة تجاوز سرعة أعلى الطرق

ضبط 4 متهمين بغسل أموال مخدرات في الإسكندرية بقيمة ربع مليار جنيه

تحرير 7 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض في شوارع الإسماعيلية

القبض على سائق سيارة عرّض المارة للخطر وعطّل المرور بالتجمع الخامس
ads

الأكثر قراءة

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

أخبار مصر: صدمة جديدة بهاتف وواتساب سارة خليفة، الكشف عن تلاعب بسعر البيض والفراخ، توجيه من تركي آل الشيخ بشأن سليمان عيد

إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي

الموت يفجع الوسط الإعلامي برحيل هذا المذيع

قرار قضائي في اتهام شاليمار شربتلي للفنانة هالة صدقي بالشهادة الزور

بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا بتهمة تضليل العدالة

صندوق النقد: الجنيه المصري أقوى من المتوقع

لأول مرة، وكالة أمريكية تنشر مشاهد جديدة لاغتيال السادات بالصوت والصورة

خدمات

المزيد

36 جنيهًا سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالسوق المحلي

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23-4-2025

المزيد

انفوجراف

من أضواء الشهرة إلى ظلمات السجون.. مشاهير سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش طرق تأهيل التأخر اللغوي لدى الأطفال ذوي الهمم

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية