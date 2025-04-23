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محافظات

حزن في الفيوم بعد مصرع 5 مصريين بليبيا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

اتشح مركز إطسا بمحافظة الفيوم، بالسواد حزنا على مصرع  5 من أبنائه في حادث تصادم بطرق اجدابيا طبرق الصحراوي بدولة ليبيا أثناء ذهابهم للعمل.

اسماء الضحايا 

وقال أحد جيران الضحايا، إن الحادث وقع بين سيارة نقل ركاب كانوا يستقلونها بأخرى نقل ثقيل، وتوفي 5 أشخاص من أبناء مركز اطسا  وهم، عبد الناصر سليم سليمان علي 37 عاما، ورمضان عبد النبي محمد عبد الله 32 عاما، ورمضان السيد صالح عبد الغني، وعبد الكريم مختار عبد الكريم د، وناجي محمد سليمان محمد. وقد صرحت السلطات الليبية ونقل الجثامين الخمسة إلى مصر، وجاري تجهيزهم للنقل على طائرة الي مطار القاهرة الدولي، وتبذل القنصلية المصرية جهودها لنقل الجثامين.

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كان قد لقي 12 شخصًا مصرعهم في حادث تصادم، وقع فجر اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي أجدابيا وطبرق، إثر اصطدام شاحنة بحافلة نقل ركاب من نوع ڤيتو، في منطقة نائية من الطريق، الذي يُعرف بوعورته وافتقاره للخدمات الأساسية والإنارة، ما يجعله من أكثر الطرق خطورة في ليبيا، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

 

 

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