حبس نجل الفنان عبد العزيز مخيون 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة 13"، بمعاقبة صلاح الدين عبد العزيز مخيون، نجل الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، على خلفية قيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، مما تسبب في حادث مروع أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وتامر أحمد عشرة، ومصطفى أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولي.

الحكم بعد تسبب حادث سير في وفاة شخص وإصابة اثنين بطريق

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلي وسط دمنهور، بتهم إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدرات.

حبس نجل الفنان عبد العزيز مخيون 6 أشهر

وترجع أحداث الواقعة إلى يوم 30 يناير 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير مروع عند مدخل قرية القناوية بالطريق الزراعي السريع، اتجاه القاهرة، بنطاق مركز أبو حمص، أسفر عن مصرع مواطن وإصابة اثنين آخرين.

الضحايا والحصيلة البشرية

بالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن السيارة رقم (ب هـ و4765) ملاكي، قيادة المتهم صلاح الدين عبدالعزيز مخيون، 23 سنة، طالب بكلية التجارة ومقيم بعزبة مخيون مركز أبو حمص، قد اصطدمت بعدد من المواطنين المتواجدين في محيط الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع لؤي محمد وصفي يعقوب، من أهالي قرية القناوية، فيما أُصيب كل من أحمد حامد الطويل، وتامر فرحات عبدالصمد، وتم نقلهما إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي الرعاية الطبية.

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