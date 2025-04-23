“شيوخ مزيفون وتبرعات مسروقة”، تفاصيل التحقيق مع امبراطورية 'ازرع نخلة'

تستكمل نيابة الجيزة تحقيقاتها الموسعة في واحدة من أخطر وقائع الاحتيال الديني، بعدما كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل شبكة منظمة استولت على أموال تبرعات خصصت ظاهريا لمشروع خيري يحمل اسم "ازرع نخلة"، روج له عبر قناة فضائية تبث من مدينة السادس من أكتوبر، وجدد قاضي المعارضات حبس المتهمين ١٥ يوم على ذمة التحقيقات.

مخطط محكم.. واستغلال للدين



التحقيقات كشفت أن القائمين على إدارة القناة الفضائية استخدموا الدين ستارا لجني الأرباح دون جهد حقيقي، حيث استعانوا بأشخاص مجهولين ارتدوا ملابس رجال دين وظهروا على الشاشة لإقناع المواطنين بالتبرع، مستغلين عاطفتهم الدينية، بينما كانت الأموال تحول لأغراض شخصية.

مداهمة وضبط وهروب درامي



بتكثيف التحريات، رصدت الإدارة العامة للمصنفات الفنية بالتعاون مع قطاع الأمن العام النشاط المشبوه، وتمت مداهمة مقر القناة وضبط عدد من المتورطين. وخلال المداهمة، قفز أحد المتهمين من شرفة الشقة محاولا الهروب بعد أن شعر بوجود قوات الأمن.

اعترافات صادمة وشخصيات غامضة



"محمد.ق" أحد المتهمين، أقر بأنه كان يتولى جمع وتحويل التبرعات داخل القناة، بينما أكد "ع.م" أنه يشغل منصب المدير التنفيذي المؤقت أثناء غياب مالك القناة، وكان متواجدا خلال المداهمة برفقة آخرين.

أما المفاجأة، فكشفتها التحقيقات التي أوضحت أن القناة كانت تبث برنامجا دينيا وهميا يتحدث عن فضل الصدقة الجارية، مستخدما مشاهد تمثيلية لأشخاص يتقمصون أدوار الشيوخ، ويحثون المشاهدين على التبرع لصالح "جمعية خيرية" لا وجود لها على أرض الواقع.

وأفادت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية ضبطت نحو مليون جنيه داخل جوالات في الاستوديو الذي يدار من شقة سكنية، إضافة إلى إيصالات ورقية غير مختومة، كان يتم استخدامها في جمع التبرعات من المواطنين عبر مندوبين.

الدفاع يرد



من جانبه، نفى المحامي حسن يوسف، دفاع المتهمين، تورط موكليه في أي نشاط احتيالي، مؤكدًا أنهم مجرد معدي برامج لا علاقة لهم بإدارة القناة أو تحويل الأموال، مشيرا إلى أن المتهمين الرئيسيين فروا خارج البلاد.

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