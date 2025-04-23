عنفته أسرته على إهمال الدراسة، طالب إعدادي يتخلص من حياته "شنقا" في الفيوم

أقدم طالب بالمرحلة الإعدادية من الفيوم على التخلص من حياته شنقًا داخل منزل أسرته بحي قحافة، بدائرة قسم أول الفيوم، بسبب تعنيفه على عدم الاهتمام بدراسته، ما دفعه إلى التخلص من حياته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

انتحار طالب إعدادي

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بانتحار طالب شنقًا، داخل منزل أسرته في بحي قحافة، بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين أن خلافات أسرية بين “أحمد. م.ر.م”، 15 عامًا، وأسرته، بسبب عدم اهتمامه بدراسته، تسببت في إصابته بحالة نفسية سيئة، ما دفعه إلى التخلص من حياته شنقُا وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بقسم شرطة أول الفيوم، وأحيل إلى النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بسبب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

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