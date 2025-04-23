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حوادث

التحريات في تعذيب سائق لنجله بالمنتزه: ليست المرة الأولى، والسر في أصدقاء السوء

حبس، فيتو
حبس، فيتو

كشفت تحريات المباحث الجنائية في ضبط سائق متهم بتقييد ابنه وتعذيبه بشرفه منزله في منطقة المنتزه بمحافظة الاسكندرية عن تفاصيل صادمة. 

وتبين أن المتهم معتاد على ضرب ابنه وتعذيبه في شرفة المنزل لاذلاله وعقابه بأبشع أنواع العقاب، حيث يقوم بتعريته من ملابسه ثم تقييده وضربه وإطفاء السجائر في جسده مدعيا أنه يهرب من المنزل ويصادق أصدقاء السوء. 

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صورًا لطفل عاري الجزء العلوي من جسده، موثوق اليدين داخل شرفة إحدى الشقق السكنية، ما أثار حالة من الاستياء بين مستخدمي المواقع.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في الصور، وتبين أنه يعمل سائقًا ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية. وبضبطه ومواجهته، اعترف بقيامه بتوثيق نجله بالشرفة بقصد "تأديبه" نتيجة تكرار عودته للمنزل في ساعات متأخرة.

وباستدعاء الطفل، أقر بصحة الواقعة، وأكد أن والده قام بربطه بالفعل، فيما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية على جسده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة ثان المنتزة الاسكندرية

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