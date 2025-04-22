الثلاثاء 22 أبريل 2025
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محافظات

القبض على صاحب المنزل المتهم بالتنقيب عن الآثار بالفيوم

مركز شرطة سنورس،
مركز شرطة سنورس، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من القبض على “نبيل.ر م” مالك منزل متهم  بالتنقيب عن الآثار، ما تسبب في مصرع  شابين بمنطقة مفارق حمادة بدائرة مركز شرطة سنورس، وعثر بداخل المنزل علي سراديب داخل المنزل، وأدوات تستخدم في التنقيب.

تفاصيل انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الاثار

كان قد تلقى اللواء احمد عزت، مدير أمن الفيوم،  إخطارا من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بانهيار حفرة داخل منزل بدائرة المركز علي شابين أثناء التنقيب عن الآثار، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المنزل محل البلاغ لحين استخراج الجثتين، من تحت الأنقاض والتعرف على هويتهما، وتم انتشال إحدى الجثتين وحار البحث عن الأخرى، وتم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة والعميد هاني تعيلب رئيس فرع شرق والمقدم أحمد جنيدي مفتش مباحث المركز وقاده الرائد عمر شوقي رئيس المباحث للتحري حول الواقعة وملابساتها وهوية المتوفين.

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت التحفظ على المنزل وأدوات الحفر، وتولي التحقيق.

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