أخبار الحوادث اليوم، الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة الإسماعيلية، تفاصيل حادث دهس مواطن عمدا بحلوان، قصة سيدة جمعت بين زوجين فى الحوامدية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قضت الدائرة الرابعة منازعات تنفيذ بمحكمة التجمع الخامس، برفض الدعوى رقم 77 لسنة 2025 منازعات تنفيذ باسترداد الحجز على منقولات رضا عبد العال.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص مشهرًا سلاحًا أبيض خلال مشاجرة في أحد شوارع محافظة الإسماعيلية، حيث تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي رئيس المحكمة، المتهم "م.ع.ع" عامل بالإعدام شنقا،لاتهامه بقتل المجني عليه "م.ج.ف"، والسجن لمدة عامين للمتهم "ع.ع.م" لاتهامه بإخفاء مسروقات.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة يصطدم عمدًا بأحد المواطنين بمنطقة حلوان جنوب العاصمة، حيث تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.



نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ، جملةً وتفصيلًا صحة ما تداولته بعض المنصات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعى من ادعاءات بشأن الزعم بتعرض 4 نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات احتجازهم في زنازين انفرادية، ومنع الطعام والملابس عنهم لاعتراضهم على الإجراءات المتبعة للتفتيش.

أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

نجح قطاع الأمن العام ، فى ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين لهم معلومات جنائية بجنوب سيناء وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدر بلغت قيمتها المالية 34 مليون جنيه تقريبًا.

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهوده لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في ترويجها.

بدأت نيابة الحوامدية تحقيقاتها الموسعة في واقعة اتهام ربة منزل بالجمع بين زوجين، بعد أن تقدم زوجها الأول، وهو موظف علاقات عامة في دولة الإمارات، ببلاغ رسمي يتهمها فيه بالزواج من آخر أثناء فترة سفره، رغم استمرار العلاقة الزوجية بينهما.

لقى ثلاثة عمال مصرعهم وأصيب اثنان آخران من العاملين بشركة الصرف الصحي بمحطة معالجة الكيلو ٢١، ونقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة من الحادث لتلقي العلاج اللازم.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص في قضية غسل أموال حصيلة مخدرات بالإسكندرية بقيمة بلغت ربع مليار جنيه.

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى حل لغز العثور على جثة شاب ملقاة أسفل عقار بمنطقة عزبة النخل، وتبين أنه سقط من أعلى العقار الذي عثر فيه على الجثة.

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