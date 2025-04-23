اكتشف خيانتها، جنايات المنصورة تقضي بإعدام سيدة وعشيقها لإنهاء حياة الزوج

عاقبت محكمة جنايات المنصورة ربة منزل وعشيقها، بعد إدانتهما بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في قرية أبو نور الدين بمركز الستاموني، محافظة الدقهلية، بالإعدام شنقا وذلك عقب ورود التصديق من مفتي الجمهورية.

الإعدام لسيدة وعشيقها لإنهاء حياة الزوج في الدقهلية

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشارين خالد عبد الحميد السعدني، الدكتور شعبان إبراهيم غالب، وأدهم عبد العزيز حلمي، في القضية رقم 7408 لسنة 2024 جنايات الستاموني.

تفاصيل واقعة جريمة القتل

وتعود الواقعة إلى 2 أكتوبر 2024، حين أحال المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهمين فاطمة م.م.أ. (35 سنة، ربة منزل) وعشيقها محمد ع.إ.أ. (19 سنة، عامل زراعي) للمحاكمة، لاتهامهما بقتل المجني عليه السيد عبدالباري حامد، زوج المتهمة الأولى، بعد أن خططا مسبقًا للجريمة.

نص التحقيقات في واقعة مقتل شخص على يد سيدة وعشيقها

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين أعدّا سكينًا وفأسًا وحجرًا، وترصدا للضحية في المكان الذي اعتادا تواجده فيه، ثم انهال عليه المتهم الثاني بالحجر على رأسه، وعاجلته المتهمة الأولى بطعنات في الظهر، قبل أن يوجها له ضربات قاتلة بالفأس، مما تسبب في إصابات أودت بحياته.

التهم الموجهة للمتهمين

كما نسبت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص، وأشارت الشهادات إلى سماع أصوات استغاثة من منزل المجني عليه، قبل العثور عليه جثة هامدة مضرجًا في دمائه، وسط أدوات الجريمة.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة جاءت نتيجة إصابات رضية شديدة في الرأس، تسببت في تهتك المخ وفشل المراكز الحيوية بالجسم، إضافة لطعنات نافذة في الظهر وجرح قطعي في اليد، ناتجة عن استخدام أدوات حادة وصلبة.

نتائج التحريات في واقعة القتل

وكشفت التحريات وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين، وأن الجريمة وقعت بعد اكتشاف الزوج تلك العلاقة، ما دفع المتهمين للتخلص منه. وقد تم ضبط الأدوات المستخدمة بمسرح الجريمة، وتمت مواجهة المتهمين بالأدلة والشهادات التي أكدت ارتكابهما للواقعة.

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