وفاء ما بعد الرحيل.. الأزهر يتذكر المواقف الشجاعة لـ بابا الفاتيكان تجاه المسلمين ونصرة غزة.. الطيب ينعيه بـ 4 لغات.. المشيخة ترسل وفدًا خاصًّا للمشاركة في مراسم العزاء

في مشهدٍ يجسّد أرقى معاني الوفاء الإنساني والديني، بادر الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إلى نعي البابا فرنسيس البابا الراحل للفاتيكان بكلماتٍ عكست عمق العلاقات الروحية والإنسانية التي جمعت بين المؤسستين الدينيتين، ولم يتوقف الأمر عند النعي بل ذكر الأزهر للعالم مواقف البابا المحبة للمسلمين وخاصة نصرة أهل غزة.

بأربع لغات، شيخ الأزهر ينعي البابا فرنسيس "الصديق العزيز والرمز الإنساني"

وفور إعلان خبر الوفاة الإثنين الماضي سارع فضيلة شيخ الأزهر الشريف، إلى نعي البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثولوكية، الذي وافته المنية بعد رحلة حياة حافلة بالعمل من أجل الإنسانية، ودعم قضايا المهمشين والمحتاجين والمضطهدين، ودفع مسيرة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة.

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، فيتو

شيخ الأزهر: البابا فرنسيس كان رمزًا إنسانيًّا من طراز رفيع وكان محبًّا للمسلمين

وأكد شيخ الأزهر أن البابا فرنسيس كان رمزًا إنسانيًّا من طراز رفيع، وكان محبًّا للمسلمين، ومخلصًا في نشر السلام، ويُذكر له أن آخر تصريحاته كانت للدفاع عن فلسطين وأهل غزة المضطهدين، وقد أسهمت جهوده في دفع جهود الحوار الإسلامي- المسيحي، في توقيع وثيقة الأخوّة الإنسانية التاريخية عام 2019.

جاء ذلك خلال تغريدة لشيخ الأزهر بأربع لغات: العربية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية، نشرها على على صفحته بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، كتب فيها: " فقد العالم اليوم رمزًا إنسانيًّا من طراز رفيع، الصديق العزيز قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي سخَّر حياته لخدمة الإنسانية، ومناصرة قضايا الضعفاء واللاجئين والمظلومين، ودعم الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات المختلفة، كان محبًّا للمسلمين، مخلصًا في نشر السلام، ويُذكر له أن آخر تصريحاته كانت للدفاع عن فلسطين وأهل غزة المضطهدين، وقد أسهمت جهوده في دفع جهود الحوار الإسلامي- المسيحي، حتى وقَّعنا وثيقة الأخوَّة الإنسانية التاريخية عام 2019.



وفد أزهري يتوجه إلى الفاتيكان لتقديم واجب العزاء في وفاة البابا فرنسيس

وفي سياق متصل كشف مصدر مسئول في مشيخة الأزهر الشريف عن توجه وفد رفيع المستوى إلى الفاتيكان، للمشاركة في مراسم العزاء الرسمية في وفاة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والذي توفي بعد مسيرة حافلة بالعطاء الديني والإنساني.

عمق العلاقات التي تربط بين الأزهر والفاتيكان

ويأتي ذلك تعبيرا عن عمق العلاقات التي تربط بين الأزهر والفاتيكان، وتقديرًا للدور الكبير الذي لعبه البابا فرنسيس في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والحوار بين الأديان، وجهوده في دعم القضايا الإنسانية حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التعاون المستمر، والذي تُوج بتوقيع وثيقة "الأخوة الإنسانية" في أبوظبي عام 2019، في إطار مساعي الطرفين لنشر ثقافة السلام والتعايش المشترك.

وكيل الأزهر يعزي سفير الفاتيكان في رحيل قداسة البابا فرنسيس

وفي سياق متصل زار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، سفارة دولة الفاتيكان بالقاهرة لتقديم واجب العزاء في وفاة قداسة البابا فرنسيس لـ نيقولاوس هنري، سفير الفاتيكان بالقاهرة، معربًا عن خالص عزائه وصادق مواساته وناقلا تعازي فضيلة الإمام الأكبر لدولة الفاتيكان وأتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم في فقدان قداسة بابا الفاتيكان، الذي كرس حياته لخدمة الإنسانية والدفاع عن قيم السلام والمطالبة بإنهاء الصراعات وتحقيق العدالة.

وأكد وكيل الأزهر أن قداسة البابا فرنسيس كان مثالًا يُحتذى في العمل الجاد والمخلص من أجل إرساء دعائم التعايش والأخوة الإنسانية حول العالم، ويُذكر له جهوده في تعزيز الحوار بين الأديان، بجانب حرصه على توطيد العلاقات مع المسلمين بشكل عام، والأزهر الشريف بشكل خاص، والتي على رأسها توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية مع فضيلة الإمام الأكبر، ودعمه للقضية الفلسطينية ودفاعه عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين ومطالبته الدائمة والملحة بضرورة وقف العدوان الظالم على غزة

حكماء المسلمين ينعى البابا فرنسيس.. ويؤكِّد: وهب حياته لنشر قيم المحبة والسلام والتعايش

ومن جانبه نعى مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأعضاء المجلس، والأمين العام للمجلس المستشار محمد عبد السلام، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي توفِّي عن عمر يناهز الـ88 عامًا.



المستشار محمد عبد السلام: البابا فرنسيس كرَّس حياته في خدمة الإنسانية

وأكَّد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، أنَّ البابا فرنسيس كرَّس حياته في خدمة الإنسانية، ونشر قيم المحبة والحوار والتسامح والتعايش والسلام، والأخوة الإنسانية، ونصرة الضعفاء والمحتاجين، والدفاع عن اللاجئين والمهجَّرين، فكان نموذجًا متفردًا، ورمزًا دينيًّا تاريخيًّا، ترك إرثًا إنسانيًّا خالدًا للأجيال القادمة، فقدَّم للعالم مع أخيه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين للعالم وثيقةَ الأخوة الإنسانية التاريخية، التي تعدُّ الوثيقة الأهم في التاريخ الإنساني الحديث.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي لكبار رجال الكنيسة الكاثوليكية، والإخوة المسيحيين، وجميع محبي السلام والتَّعايش حول العالم، سائلًا المولى عز وجل أن يُلهم ذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.