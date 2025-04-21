مباحثات مع السيسي والطيب وتواضروس وقداس عالمي، تفاصيل الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس للقاهرة

نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن والأسى، قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الذي غادر عالمنا تاركًا إرثًا إنسانيًا عظيمًا سيظل محفورًا في وجدان الإنسانية.

السيسي ناعيا قداسة البابا فرنسيس: شخصية عالمية استثنائية، كرّس حياته لخدمة قيم السلام والعدالة

وقال الرئيس السيسي: لقد كان قداسة البابا فرنسيس شخصية عالمية استثنائية، كرّس حياته لخدمة قيم السلام والعدالة، وعمل بلا كلل على تعزيز التسامح والتفاهم بين الأديان، وبناء جسور الحوار بين الشعوب، كما كان مناصرًا للقضية الفلسطينية، مدافعًا عن الحقوق المشروعة، وداعيًا إلى إنهاء الصراعات وتحقيق سلام عادل ودائم.

وأضاف الرئيس السيسي: إن فقدان قداسة البابا فرنسيس يمثل خسارة جسيمة للعالم أجمع، إذ كان صوتًا للسلام والمحبة والرحمة، ومثالا يحتذى به في الإخلاص للقيم النبيلة.

ويتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي إلى دولة الفاتيكان وأتباع قداسة البابا فرنسيس ومحبيه، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته

زيارة تاريخية للبابا فرانسيس للقاهرة

وزار قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان القاهرة يوم الجمعة ٢٨ ابريل 2017 حيث أقام له الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم الاستقبال الرسمي كما عقد لقاء عقب الاستقبال.

برنانج عمل مكثف للبابا فرانسيس

جاءت أهمية الزيارة الى أن تحتفل جمهورية مصر العربية والفاتيكان خلال عام 2017 بمرور سبعين عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين وتميزت هذه العلاقات بالمتانة والقوة بما يتمتع الفاتيكان من ثقل روحي وديني، وبما لمصرمن دور هام في المنطقة العربية، وقد تعززت العلاقات كذلك بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفاتيكان، وما يقوم به من دعم للسلام في المنطقة.

تضمن برنامج زيارة البابا فرانسيس مشاركته فى احتفالية تنظم بمناسبة زيارته القى فيها الرئيس والبابا فرانسيس كلمة أمام الحضور

كما تضمن البرنامج لقاءً مع الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وإلقاء كلمة أمام المؤتمر العالمى للسلام الذى نظمته مشيخة الأزهر.

والتقى البابا فرانسيس خلال الزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندر­ية وبطريرك الكرازة المرقسية فضلًا عن المشاركة فى الصلاة على أرواح ضحايا الحادث الإرهابى الذى وقع بالكنيسة البطرسية وذلك بمشاركة رؤساء الطوائف المسيحية فى مصر.

كما ترأس قداسة البابا فرانسيس يوم 29 إبريل 2017 صلاة القداس الإلهى بأستاد الدفاع الجوى بحضور 6 طوائف كاثوليك فضلا عن عقد لقاء مع رجال الدين المسيحى من الطائفة الكاثوليكية

اليوم الأول للزيارة

استقبل الرئيس السيسي بقصر الاتحادية قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين.

السيسي يستقبل البابا فرانسيس

وعقد الرئيس جلسة مباحثات ثنائية مع قداسة البابا فرانسيس، أعقبها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بقداسة بابا الفاتيكان، مُعربًا عن التقدير لشخصه ولمواقفه الدولية المستندة إلى القيم والمبادئ الروحية والإنسانية، ومشيدًا بحرصه على إتمام تلك الزيارة الهامة التي ترسل رسائل متعددة عميقة الدلالة، في وقت عصيب يمر به العالم كله. وعبر الرئيس عن اعتزازه باللقاء الذي عقده مع البابا فرانسيس في الفاتيكان في شهر نوفمبر 2014، والذي سمح بالتعرف على شخصية البابا المتميزة، معربا عن التقدير لدعم قداسة البابا لمصر، وذكر مصر باستمرار في صلواته ودعواته.

البابا فرانسيس يعرب عن سعادته بزيارة مصر مشيرًا إلى مساهماتها القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام

كما أعرب قداسة البابا فرانسيس عن سعادته بزيارة مصر مشيرًا إلى مساهماتها القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام.

وأكد قداسة البابا فرانسيس أهمية الدور الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط، مثمنًا جهودها من أجل التوصل لتسويات للمشاكل الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة والتي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة للبشر.

وتبادل الجانبان في ختام اللقاء الميداليات التذكارية حيث قدم قداسة البابا ميدالية تذكارية أصدرها الفاتيكان بمناسبة زيارته إلى مصر تم فيها إبراز لجوء العائلة المقدسة إلى مصر بينما قدم الرئيس لوحة تذكارية تمثل احتفاء مصر بالعائلة المقدسة على أرضها.

فضيلة شيخ الازهر الشريف يستقبل قداسة البابا فرانسيس

استقبل فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وذلك بمشيخة الأزهر الشريف،فى اول زيارة له للمشيخة.

وعقد الجانبان جلسة محادثات ناقشا فيها سبل تحقيق السلم والتصدى للتطرف واستعراض مجمل المتغيرات وبحث سبل تعزيز دور المؤسسات الدينية وفى مقدمتها الازهر والفاتيكان لنشر قيم الامن والسلام وقبول الاخر والعيش المشترك.

وشارك الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في ختام مؤتمر الأزهر العالمي للسلام.

وأعرب الطيب عن شكره للبابا فرنسيس عن حضور فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للسلام تلبية لدعوة الأزهر الشريف.

وألقى الطيب كلمة خلال الجلسة الختامية شدد فيها على ضرورة العمل على تنقية صورة الأديان مما علق بها من فهم مغلوط وتدين كاذب.

وأشاد بابا الفاتيكان فرانسيس خلال كلمته فى ختام المؤتمر بمصر أرض الحضارة والتاريخ، حيث كان نهر النيل رمز الحضارة وضوء العلم فيى مصر وأن مصر أرض التألف والدين والعلم، معربا عن أمله في أن يحفظها الله دائما،حيث رعت مصر الحضارات والثقافات المختلفة وأكدت أهمية الاعتراف بالغير مما ترك أثرا واضحا في تقدم مصر في جميع المجالات منها الرياضة والعمارة وكل فروع المعرفة والتعليم، وأثنى على الشعب المصري وسعيه للبحث عن السلام.

السيسييستقبل قداسة بابا الفاتيكان بمقر فندق الماسة

واستقبل الرئيس السيسي قداسة بابا الفاتيكان بمقر فندق الماسة لحضور احتفالية نظمتها رئاسة الجمهورية على شرف قداسته.

وأعرب الرئيس السيسي خلال كلمته التى ألقاها بهذة المناسبة عن خالص تقديره واعتزازه بقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ومواقفه الإنسانية النبيلة التي تنزع الشر واليأس من حياة الناس..مشيرا إلى أن البابا فرنسيس يتمتع بحكمة عميقة تدرك أهمية التعامل مع تعقيدات واقع صعب.

وأكد البابا فرنسيسفي كلمته التي ألقاها إن أرض مصر تعني الكثير لتاريخ البشرية ولتقاليد الكنيسة، وما زلنا ننبهر أمام آثارها فمصر هي أم الدنيا.. مشيرا إلى أن اسم مصر ورد عدة مرات في الكتاب المقدس.

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يستقبل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

واستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور كبار القساوسة والأنباوات من أعضاء المجمع المقدس

وعقد الجانبان لقاءا مغلقا بالمقر البابوي وقعا خلاله اتفاقا تاريخيا حول سر المعمودية.

ويقضى الاتفاق باعتراف الكنيسة المصرية بمعمودية الكنائس الأخرى، حيث كانت الكنيسة المصرية لا تعترف بمعمودية الكنائس الأخرى، وتلزم المسيحى الذى يتحول إليها من أى كنيسة أخرى بإعادة التعميد وفقا لطقوسها.

ونص الاتفاق التاريخي بين بابا الفاتيكان والبابا تواضروس الثاني حول إعادة سر المعمودية

وبعد انتهاء لقائه المغلق داخل المقر الباباوى مع البابا تواضروس الثانى وقيادات الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، انتقل البابا فرانسيس إلى الكنيسة البطرسية، تتقدمه زفة ألحان من كورس الكاتدرائية "فرقة مخصصة لترانيم وألحان الكنيسة"، وسط انطلاق لأجراس الكنيسة المرقسية فى الهواء تحية وإكبارا للبابا فرانسيس الثانى، بابا الفاتيكان.

البابا فرانسيس بابا الفاتيكان يتراس لقاء الصلاة المسكونية في مصر

وترأس البابا فرانسيس بابا الفاتيكان،لقاء الصلاة المسكونية في مصر 2017، داخل الكنيسة البطرسية وقام بابا الفاتيكان بوضع الورود أمام اللوحة التذكارية التى تحمل صور شهداء الكنيسة البطرسية وأسمائهم.

اليوم الثاني للزيارة

وترأس قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية 29-أبريل -2017 القداس الإلهي باستاد الدفاع الجوي،بحضور 25 ألفا من الأقباط للمشاركة بالقداس وبمشاركة 6 طوائف كاثوليك مصرية.

ووصل البابا إلى أرض استاد الدفاع الجوى فى الساعة التاسعة والنصف صباحا واستقل سيارة جولف مفتوحة أحضرت خصيصا من روما وتجول فى أنحاء الاستاد، محييا الجماهير وسط تهليل كبير من السيارة لتحية الأطفال الذين اصطفوا لتحيته عند دخوله الاستاد وخلال القداس.دعا بابا الفاتيكان، فى عظته، إلى أن يحل السلام فى الشرق الأوسط والعالم وأن يحفظ الله مصر ورئيس الجمهورية.. وقال "ليباركم الله وليبارك مصر الحبيبة".

ونقلت القداس القنوات والمواقع المحلية والعالمية ووسائل الإعلام تحت إشراف إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بالتنسيق مع الكنيسة الكاثوليكية.. وقام بابا الفاتيكان على هامش القداس بمباركة زواج عروسين.

وزارالبابا فرانسيس بابا الفاتيكان مقر الكلية الإكليريكية الكاثوليكية بالمعادي حيث عقد اجتماعا مع كهنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر.

وكان في استقبال البابا فرانسيس لدى وصوله الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، ومئات الأقباط الذين اصطفوا لتحية بابا الفاتيكان

وعقب الاجتماع رأس البابا فرانسيس قداسا إلهيا مع كهنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وتناول معهم الغذاء قبل أن يغادر القاهرة في وقت لاحق مساء يوم السبت 29 / أبريل /2017

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهر اليوم السبت 29 / أبريل / 2017 بتوديع قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في مطار القاهرة، بعد انتهاء زيارته التاريخية لمصر، التي أكدت عمق وتميز العلاقات بين مصر والفاتيكان، وبعثت برسالة سلام وتسامح إلى العالم أجمع، وأكدت عزمها مواصلة العمل مع البابا لتكريس التسامح والتعايش المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.