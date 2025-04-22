وفد أزهري يتوجه إلى الفاتيكان لتقديم واجب العزاء في وفاة البابا فرنسيس

كشف مصدر مسئول في مشيخة الأزهر الشريف عن توجه وفد رفيع المستوى إلى الفاتيكان، للمشاركة في مراسم العزاء الرسمية في وفاة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والذي توفي بعد مسيرة حافلة بالعطاء الديني والإنساني.

وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

وأعلن الفاتيكان، في بيان اليوم الثلاثاء أن جنازة البابا فرنسيس الذي توفّي أمس عن 88 عاما إثر جلطة دماغية، ستقام السبت المقبل عند الساعة العاشرة صباحا (8,00 ت غ) في ساحة بازيليك القديس بطرس. وبعد الجنازة، سينقل النعش إلى بازيليك القدّيسة مريم الكبرى (سانتا ماريا ماجوري) حيث سيوارى البابا فرنسيس الثرى.

عمق العلاقات التي تربط بين الأزهر والفاتيكان



ويأتي ذلك تعبيرا عن عمق العلاقات التي تربط بين الأزهر والفاتيكان، وتقديرًا للدور الكبير الذي لعبه البابا فرنسيس في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والحوار بين الأديان، وجهوده في دعم القضايا الإنسانية حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التعاون المستمر، والذي تُوج بتوقيع وثيقة "الأخوة الإنسانية" في أبوظبي عام 2019، في إطار مساعي الطرفين لنشر ثقافة السلام والتعايش المشترك.

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