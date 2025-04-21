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أخبار مصر

أمين حكماء المسلمين ينعي البابا فرنسيس، ويؤكد: وهب حياته لنشر قيم الخير والمحبّة

أمين حكماء المسلمين
أمين حكماء المسلمين وبابا الفاتيكان، فيتو
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نعى الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الَّذي توفِّي اليوم عن عمر يناهز الـ88 عامًا.

أمين حكماء المسلمين: فقدت الإنسانيَّة اليوم بوفاة البابا فرنسيس رمزًا دينيًّا ملهمًا

وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، في تصريحٍ له: لقد فقدت الإنسانيَّة اليوم بوفاة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، رمزًا دينيًّا ملهمًا، ترك إرثًا إنسانيًّا خالدًا في نشر قيم المحبَّة والتَّسامح والأخوة الإنسانية، نصير الفقراء والمحتاجين وداعم اللاجئين والمهجَّرين، مردِّدًا مقولته الشهيرة: "شعبي فقيرٌ وأنا واحدٌ منهم".

وأضاف الأمين العام: لقد وَهَبَ البابا حياته لنشر قيم الخير والعدل والسلام ووَقْفِ الحروب والصراعات، قدَّم مع أخيه فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وثيقة الأخوة الإنسانيَّة التاريخيَّة.


خالص التعازي لكبار رجال الكنيسة الكاثوليكية، وللإخوة المسيحيين، وجميع محبِّي الخير والسلام، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يُلهم ذويه وجميع محبِّيه الصَّبر والسلوان.

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