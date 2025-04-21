الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رجل الإنسانية من طراز رفيع، شيخ الأزهر ينعي البابا فرنسيس

شيخ الأزهر والبابا
شيخ الأزهر والبابا فرانسيس، فيتو
ads

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قداسة  البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي وافتْه المنية اليوم الإثنين، بعد رحلة حياة سخَّرها في العمل من أجل الإنسانية، ومناصرة قضايا الضعفاء، ودعم الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة.

شيخ الأزهر: البابا فرنسيس كان رمزًا إنسانيًّا من طراز رفيع

وأكِّد شيخ الأزهر أن البابا فرنسيس كان رمزًا إنسانيًّا من طراز رفيع، لم يدخر جهدًا في خدمة رسالة الإنسانية، وقد تطوَّرت العلاقة بين الأزهر والفاتيكان في عهده؛ بدءًا من حضور قداسته لمؤتمر الأزهر العالمي للسلام عام 2017، مرورًا بتوقيع وثيقة الأخوَّة الإنسانية التاريخية عام 2019، التي لم تكن لتخرج للعالم لولا النية الصادقة، رغم ما أحاط بها من تحدياتٍ وصعوباتٍ، إلى غير ذلك من اللقاءات والمشروعات المشتركة التي توسَّعت بشكلٍ ملحوظٍ خلال السنوات الماضية، وأسهمت في دفع عجلة الحوار الإسلامي-المسيحي.

 

وأكد شيخ الأزهر أن البابا فرنسيس كان حريصا على توطيد العلاقة مع الأزهر ومع العالم الإسلامي، من خلال زياراته للعديد من الدول الإسلامية والعربية، ومن خلال آرائه التي أظهرت إنصافًا وإنسانية، وبخاصة تجاه العدوان على غزة والتصدي للإسلاموفوبيا المقيتة.

وتقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم، وإلى أسرة قداسة البابا فرنسيس الراحل، متمنيًا لهم الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الأزهر الشريف الازهر والفاتيكان الحوار بين الاديان الكنيسة الكاثوليكية بابا الكنيسة الكاثوليكية شيخ الأزهر شيخ الأزهر الشريف وثيقة الأخو ة الإنسانية البابا فرنسيس

مواد متعلقة

قادة العالم ينعون بابا الفاتيكان

تعرف على أهم تصريحات بابا الفاتيكان خلال فترة البابوية

عند بوابة كنيسة سيستينا.. من يخلف فرنسيس على عرش بطرس؟.. خطوات اختيار بابا الفاتيكان الجديد.. واجتماع الكرادلة يحسم الأمر

السيسي ناعيا بابا الفاتيكان: شخصية عالمية استثنائية كرّس حياته لخدمة قيم السلام والعدالة
ads

الأكثر قراءة

سارة خليفة تواجه 5 اتهامات خطيرة، وهذه عقوباتها المتوقعة

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

بعد 18 ساعة تحقيقات، كواليس ليلة بكت فيها سارة خليفة داخل محبسها

5470 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

أبرز 5 مرشحين لخلافة بابا الفاتيكان بعد رحيله

الفسيخ فيه سم قاتل، تحذير لهذه الفئات من تناول الأسماك المملحة

الإعلان عن وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة

خدمات

المزيد

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة فرانسيس..خطوات انتخاب بابا الفاتيكان الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

ما جزاء الذين صبروا وعملوا الصالحات؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية