أسرار أزمة غلق بلبن.. سر العلاقة بين التسمم والغلق الإداري.. الشركة تشكو من تسريح 25 ألف عامل.. السعودية تعيد فتح المحلات.. ومصر في طريق الحل

منذ قليل أعلنت إدارة شركة "بلبن"عن انفراج أزمتها في المملكة العربية السعودية، بعد صدور قرار إعادة فتح فروع بلبن في المملكة، والذي وصفته الشركة بأنه القرار المنتظر، لانطلاقة "بلبن" في دول الخليج.

إعادة فتح محلات بلبن في السعودية



وفي تدوينة إدارة شركة بلبن، عبر حسابها بالفيس بوك، بدأتها بعبارة "إن مع العسر يُسرًا" فكان وعده حقًا"، أعلنت إدارة بلبن انفراجة أزمتها في السعودية، تأتي تزامنًا مع بدء انفراج الأزمة في مصر، بناءً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إعادة فتح محلات بلبن في السعودية، فيتو



وقالت شركة بلبن في بيانها: "مرت علينا أياما ثقيلة... "بـ لبن" راجع بإذن الله، أفضل… وأقرب لكل الناس"، حيث

بدأت أزمة شركة "بلبن" في مصر، التي يراس مجلس إدارتها رجل الأعمال مؤمن عادل، في يوم الاثنين 14 أبريل الجاري، عندما وردت شكاوى لوزارة الصحة من بعض المواطنين، جاء فيها أنهم "أصيبوا بنزلات معوية وآلام بالمعدة والبطن عند تناولهم حلوى من فروع "بلبن"، وخاصة في الجيزة.

إغلاق 12 فرع لمحلات بلبن في الجيزة



بعد يومين من ورود الشكوى لوزارة الصحة، وتحديدًا يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، قامت محافظة الجيزة بإغلاق 12 فرعًا لمحلات "بلبن" في الجيزة، مشيرة إلى أن المحافظة "تقطع الطريق على المحال المخالفة، حيث قرر محافظ الجيزة مهندس عادل النجار غلق ١٢ فرعًا لمحال بيع الحلويات ومنتجات الألبان تابعة لسلسلتَي "ب لبن" و"بلين"، بأحياء العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة والوراق وإمبابة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومركزي الحوامدية والبدرشين."

إغلاق محلات بلبن في مصر، فيتو



وأكدت محافظة الجيزة أن قرار المحافظ بغلق محلات "بلبن" استند إلى "تقرير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإدارة مراقبة الأغذية، وذلك لإدارة الفروع دون ترخيص وعدم حصولها على التصاريح اللازمة للمزاولة، والوقوف على سلامة الأغذية والمنتجات المقدمة للمواطنين حفاظًا على السلامة العامة."

فور إغلاق محلات بلبن في الجيزة، قامت إدارة شركة بإصدار بيان عبر صفحتها بالفيس بوك، قالت فيه "إن قرار غلق فروع بلين في مصر لم يكن له أي علاقة بحالات التسمم، أو بلاغات طبي أو تقرير رسمي بذلك"

سر إغلاق محلات بلبن وفقدان 25 ألف عامل لوظائفهم



وأشارت إدارة شركة بلبن إلى أن إغلاق محلات بلبن كان "إغلاق إداري لأسباب تنظيمية"، مؤكدة أنها تتعامل مع ذلك الأمر بـ "احترام وشفافية"، وأن ما يحدث "غير مفهوم".

سر إغلاق محلات بلبن في مصر، فيتو



وقالت إدارة بلبن: إن عدد العاملين في محلات "بـ لبن" يبلغ أكثر من 25,000 شخص يعملون بشكل مباشر في 110 فرع، مضيفة "ده مكان أكل عيشهم ورزقهم، وبكل بساطة ممكن تتسبوا في قطع عيشهم، وده مش موضوع مين بيحب البراند ومين لأ، ولا مين شايفه يستحق ومين شايفه لا. ده موضوع أرزاق… أرزاق ناس كتير، ناس مالهاش أي ذنب"

وأكدت الإدارة توقف جميع العمليات داخل مصانعها، ما دفعها لإصدار بيان رسمي تطالب في إدارة بلبن بتدخل الدولة بـ"الحفاظ على الشركة ككيان وطني"، مؤكدة على وجود إلتزامات مالية ضخمة تتراكم عليها، وأن آلاف الأسر في مصر والخارج مهددة بفقدان رزقها بسبب عملية الإغلاق.

بلبن تستغيث برئيس الجمهورية



وجهت إدارة شركة "بلبن" نداءً رسميًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، طالبت فيه بالتدخل العاجل، للحفاظ على ما وصفته بـ "كيانها الوطني"، مؤكدة أن إغلاق جميع فروعها في مصر كان مفاجئًا، ويشكل تهديدًا لمستقبلها، وأن آلاف العاملين مهددون بفقدان وظائفهم.

إدارة محلات بلبن تستغيث بالرئيس السيسي، فيتو



كما أكدت الشركة استعدادها الكامل للخضوع لأي رقابة أو فحص، طالما أن ذلك سيساعد في معالجة الأوضاع وإعادة فتح فروعها المتوقفة.

وكشفت "بلبن" أنها انطلقت منذ 2021 في السوق المصري، ووصل عدد أفرع بلبن في مصر والدول العربية نحو 300 فرع، في 9 دول عربية، ووصفت إدارة شركة بلبن أنها في الفترة من 2021 وحتى الآن "أصبحت علامة تجارية مصرية ناجحة على الصعيدين المحلي والإقليمي"، لكن مع 2025 بدأت أزمات شركة بلبن المالية، وأيضًا إغلاق فروعها سواء في السعودية، والتي تم إعادة فتحها اليوم، أو في مصر.

السيسي يستجيب لاستغاثة بلبن



بعد ساعات من الاستغاثة، التي وجهتها إدارة شركة بلبن لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بدأت بوادر انفراجة أزمة بلبن تظهر، حيث أعلنت إدارة الشركة، في بيان لها عبر صفحتها بالفيس بوك أنه حدثت "استجابة سريعة وتدخلًا مباشرًا من الرئيس السيسي، بدعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة داخل السوق المصري تحت إشراف كامل من الجهات المختصة، مع الالتزام بجميع اشتراطات السلامة والمعايير المنظمة للعمل داخل السوق المصري."

انفراجة في أزمة محلات بلبن، فيتو



وأشارت إدارة بلبن إلى أن "هذا القرار يعكس مدى جدية الدولة المصرية، في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون، والحفاظ على الكيانات الوطنية الجادة التي نشأت في هذا الوطن، وتشغل أبنائه، وتُصدّر اسمه إلى الخارج بفخر."، مؤكدة على على التزامها الكامل بكل ما يصدر عن الجهات الرقابية، واستعدادها المستمر "لتصحيح أي ملاحظات، والعمل بكل شفافية وتعاون لتقديم منتج يليق بالمستهلك المصري ويُشرف اسم مصر في الداخل والخارج".



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