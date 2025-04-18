مالك شركة بلبن: أنا خدام الدولة واللي عايزاه هعمله بس أعرف إيه المشكلة (فيديو)

بلبن، شكك مؤمن عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بلبن، في العثور على بكتيريا في منتجات بلبن، في أول تعليق منه على قرار غلق الفروع، نافيا ما أشيع حول جنسيته السورية.

تعليق مؤمن عادل رئيس مجلس إدارة شركة بلبن

وعلق مؤمن عادل على قرار غلق فروع بلبن، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، "إزاي لقوا نفس البكتيريا في بلبن ووهمي وكنافة وبسبوسة وعم شلتت في نفس الوقت".

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة بلبن قائلًا، إن الشركة لها فروع حاليًّا في 9 دول، وافتتحت اليوم في دولة عاشرة وهي دولة الكويت.

واستطرد، أن حلمهم في مشروع بلين وهو تحقيق شيء مشرف للوطن، مؤكدًا أن الشركة تعمل منذ أربع سنوات ولم تتلقَّ أي شكوى رغم أن مفتشي الصحة وكل الجهات المعنية كانت تراقب عليهم، في حين لم يتم غلق أي محل بسبب حالة صحية.

وكشف أن شركة بلين، تلقت وعودًا بفتح فروع الشركة في السعودية خلال أيام.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة بلين، بأن ما حدث بالمملكة كان اشتباهًا في حالات نزلات معوية، وأن هذه الحالات مسجلة في وقت معين، ما دفع السلطات لاتخاذ قرار بغلق احترازي لحين التأكد، وكان الأمر يخص فروعًا معينة.

شركة بلبن تتعهد بتحقيق شروط الحكومة

وأوضح مؤمن عادل، اللي حصل أمر غريب ومفاجئ، في يوم وليلة اتقفلت جميع الفروع “6 برندات مختلفين”، وما حدش قال لنا إيه المشكلة، لا في محاضر تسمم غذائي، غير محضر واحد في الشيخ زايد بحالة "تلبك معوي"، وتواصلنا مع هذا الشخص، ونبيع ملايين الوجبات شهريًّا، ولم تظهر مشكلة".

بلبن، فيتو

رئيس مجلس إدارة شركة بلبن أوضح أيضًا: "قل لي المشكلة واحنا نحلها، معقولة البكتيريا موجودة في كل فروعنا، واحنا ملتزمين بما يتم اتخاذه من قبل الدولة، ما عندناش مشكلة في أي اشتراطات تفرضها الحكومة، احنا ولاد البلد، أنا خدام الدولة واللي عايزها هنعمله، ولو خالفت القانون أتحاسب على كده".

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