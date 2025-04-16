منتجاتها غير صالحة وتسببت في تسمم مواطنين، تفاصيل تقرير "الصحة" بشأن محال "بلبن"

في استجابة فورية لبلاغات عدد من المواطنين بتعرضهم لحالات تسمم غذائي عقب تناولهم منتجات من محلات "بلبن" لبيع الحلويات، أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا عاجلًا بغلق فروع المحل بمختلف أنحاء المحافظة.



وأوضح مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن قرار الغلق جاء بعد نتائج تحاليل مكثفة أجرتها إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة على عينات من منتجات "بلبن"، حيث تبين بشكل قاطع أن المنتجات غير صحية تمامًا وغير مطابقة للمواصفات القياسية لسلامة الأغذية.



أعراض تسمم عقب تناولهم حلويات من فروع "بلبن"

وأكد المصدر في تصريحاته أن محافظة الجيزة قد تلقت بلاغات من مواطنين قاطني مناطق إمبابة والشيخ زايد أفادوا بتعرضهم لأعراض تسمم عقب تناولهم حلويات من فروع "بلبن" بتلك المناطق، مما استدعى تحركًا سريعًا من الأجهزة الرقابية بالمحافظة للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة.

وأكد المصدر المسؤول بمحافظة الجيزة أن صحة وسلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وأنه لن يتم التهاون مع أي مؤسسة غذائية تعرض حياة المواطنين للخطر، مشددا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على جميع المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وضمان سلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين.

وقد تم تكليف الأجهزة المعنية بتنفيذ قرار الغلق فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



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