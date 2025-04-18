«بلبن» تعلن إغلاق جميع فروعها في مصر وتطالب الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الشركة

أعلنت شركة « بـ لبن » وقف نشاط الشركة بالكامل داخل مصر، بعد إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 110 فروع، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لها.

«بـ لبن» تطالب الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذها من الإغلاق

وطالبت شركة بـ لبن في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، من جميع الجهات المعنية بالتدخل حتى تستطيع استكمال عملها، وإنقاذ نشاط الشركة من الإغلاق، معلنة استعدادها للخضوع الكامل لجميع أشكال الفحص والمراجعة والتدقيق والمحاسبة.

إغلاق فروع بـ لبن في السعودية

يشار إلى أنه أغلقت فروع شركة بـ لبن في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد انتشار أنباء عن نقل حالات تسمم إلى المستشفيات في الرياض، قيل إنها ناجمة عن تناول منتجات من أحد فروع "بـ لبن".

وعليه تفاعلت الجهات الرسمية في السعودية مع هذه البلاغات، وأعلنت عن قرار احترازي بإغلاق عدد من فروع بـ لبن بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات اللازمة للتأكد من سلامة المنتجات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.