اجتماع عاجل لمالك سلسلة بلبن مع هيئة سلامة الغذاء والصحة لتوفيق الأوضاع

أعلنت وزارة الصحة أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، تم التواصل مع مالك سلسلة محلات بلبن، لعقد اجتماع تنسيقى لإيضاح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها، نحو إعادة النشاط فى حال توفيق وتصحيح الأوضاع فى أقرب وقت.

آليات وضوابط الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية بتداولها

وعقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، لبحث آليات وضوابط الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية بتداولها، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، أكد على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل مع ما يثار من موضوعات تهم الرأي العام المصري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين.

وأضاف أن الوزير أكد استمرار الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، على منشآت تداول المنتجات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، في الأغذية المتداولة، حفاظا على الصحة العامة.



وتابع الوزير إن الاجتماع بحث جميع الإجراءات والشروط التي تحتاج إلى التدقيق والتصحيح من المخالفين، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار، باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء والاشتراطات الأخرى مع الجهات الاخرى ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، تم استعراض ما تم من نشاطات للوزارة والهيئة، بشكل عام اعتبارا من أول يناير 2025 حتى الآن في مجال مراقبة الشروط الصحية في أماكن تداول الأغذية، حيث تم المرور على 63 ألفا و890 منشأه غذائية، وتم سحب 23 ألفا و453 عينة غذائية متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية للصحة العامة للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 186 طن و994 كجم أغذية متنوعة، كما تم إعدام 48 ألفا و307 لترات عصائر ومشروبات للتغير في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك، وتم ضبط (327) طن أغذية متنوعة و102 ألف و858 لتر عصائر ومشروبات، وذلك للشك فى عدم صلاحيتها.

كما تم تحرير 47 ألفا و513 محضر جنحة صحية بالمخالفات التي تم رصدها والتي تنوعت ما بين وجود نقص في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، أو لعدم وجود شهادات صحية مع العاملين بتداول الغذاء، كما تم التوصية بإيقاف تشغيل 14 ألفا و92 منشأة غذائية لأسباب تتعلق بإدارة منشآت بدون ترخيص أو وجود مصادر تلوث بها، كما قام قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان باستخراج 140 ألفا و545 شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية.



تقوم وزارة الصحة والسكان من خلال قطاع الطب الوقائي برصد أية حالات اشتباه ناتجة عن التسمم الغذائي على مستوى كافة محافظات الجمهورية عن طريق جميع المنشآت الصحية كما يتم ايضًا ترصد اية احداث صحية تتعلق بسلامة الغذاء من خلال برنامج الترصد المبنى على الحدث والذى يستهدف تجميع كافة البيانات من خلال وسائل التواصل المجتمعى المختلفة حيث تم رصد (1004) حالة اشتباه تسمم غذائي من مصادر أغذية مختلفة من جميع المحافظات خلال الربع الأول من هذا العام.



كما تقوم وزارة الصحة والسكان من خلال المعهد القومى للتغذية بإجراء تقييم لنسب تناول السكريات ووضع الإجراءات اللازمة لتقليل تلك النسب لتتماشى مع النسب العالمية وذلك فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من الأمراض.

أما بالنسبة لما يثار بشأن سلسلة محلات بلبن والمحلات التابعة لها:



ونفذت الفرق الرقابية المعنية خلال الأيام الماضية حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل (بلبن، كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، عم شلتت) محل الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وذلك في إطار الحرص على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق وذلك فى إطار العمل الدورى قطاع الطب الوقائى وإدارة مراقبة الأغذية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.



وفى هذا السياق تم تنفيذ عدد (232) مرورا رقابيا على فروع ومصانع السلسلة بمختلف المواقع، حيث تبين وجود كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وكميات اخرى منتهية الصلاحية كما تبين انه يوجد عدد (122) منشأة غير مرخصة، كما تم سحب عدد (437) عينة من تلك السلسلة تبين أن نسبة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية واللوائح الفنية الملزمة، كما تم إعدام عدد (697) كيلو من أغذية متنوعة و(70) لتر مشروبات وعصائر متنوعة لتغيرها فى الخواص الطبيعية، كما تم تحرير (387) محضر لأسباب تتعلق بنقص فى الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية مع المستغليين بالأغذية ما ترتب عليه اتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بالايقاف المؤقت للنشاط لحين تلافي المخالفات الصحية والإدارية وذلك من خلال هيئة سلامة الغذاء والجهات الإدارية المعنية بالمحليات فى مختلف المحافظات.



وتجدر الإشارة إلى أنه وبتاريخ 6-4-2025 قام الدكتور رئيس هيئة سلامة الغذاء بعقد اجتماع مع أحد مالكى العلامة التجارية (بلبن) وفريق من الفنيين العاملين بها وتم عرض الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها من قبلهم سواء فى مصانعهم أو فى منافذ البيع الخاصة بهم ولكن لم يتم الاستجابة تجاه اتخاذ اللازم نحو استيفاء هذه الإجراءات.

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