بتوجيه من الرئيس السيسي.. اجتماع عاجل لحل أزمة محلات بلبن

كشفت إدارة شركة بـ "لبن" أنها تلقت استجابة سريعة وتدخلًا مباشرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالدعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة داخل السوق المصري تحت إشراف كامل من الجهات المختصة.

استجابة سريعة من الرئيس السيسي بشأن بلبن

وأكدت إدارة الشركة على التزامها الكامل بكل ما يصدر عن الجهات الرقابية، واستعدادها المستمر لتصحيح أي ملاحظات، والعمل بكل شفافية وتعاون لتقديم منتج يليق بالمستهلك المصري ويُشرف اسم مصر في الداخل والخارج

وقدما إدارة الشركة الشكر لـ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لسرعة استجابته، مؤكدة أن القرار الكريم يعكس مدى جدية الدولة المصرية، بقيادة فخامتكم، في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون، والحفاظ على الكيانات الوطنية الجادة.



وقالت إدارة شركة بـ "لبن" في بيان لها نشرته عبر صفحتها بالفيس بوك: " تتقدم شركة “بـ لبن” – إدارةً وعاملين – بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على رعايته الكريمة واهتمامه الأبوي، ومتابعته الحثيثة لكل ما يمس أبناء هذا الوطن."

إغلاق شركة بلبن، فيتو

وأضافت "وقد تلقت الشركة، بكل فخر وامتنان، استجابة سريعة وتدخلًا مباشرًا من فخامتكم دعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة داخل السوق المصري تحت إشراف كامل من الجهات المختصة، مع الالتزام بجميع اشتراطات السلامة والمعايير المنظمة للعمل داخل السوق المصري."

بلبن تثمن قرار السيسي وتؤكد التزامها بقرارات اللجنة

وعن قرار الرئيس السيسي قالت إدارة شركة بلبن: "هذا القرار الكريم يعكس مدى جدية الدولة المصرية، بقيادة فخامتكم، في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون، والحفاظ على الكيانات الوطنية الجادة التي نشأت في هذا الوطن، وتشغل أبناءه، وتُصدّر اسمه إلى الخارج بفخر."

وتابعت "ونُعبّر عن عميق شكرنا للجهات المعنية على تواصلها المباشر، ومهنيتها الرفيعة، وتعاملها المُنصف، الذي يؤكد أن مصر الجديدة هي دولة مؤسسات وعدل وإنصاف."

وأكدت الشركة على التزامها بقرارات اللجنة، فقالت: "ونؤكد من جانبنا التزامنا الكامل بكل ما يصدر عن الجهات الرقابية، واستعدادنا المستمر لتصحيح أي ملاحظات، والعمل بكل شفافية وتعاون لتقديم منتج يليق بالمستهلك المصري ويُشرف اسم مصر في الداخل والخارج."

وأوضحت "أن توجيهات فخامتكم الحكيمة كانت – وستظل – مصدر طمأنينة لكل مستثمر مصري، ولكل شاب قرر أن يحلم في بلده، وينجح من أرضه."

واختتمت إدارة الشركة بيانها قائلة: "ونعاهد الله ثم قيادتنا بأن نخرج من هذه الأزمة أقوى، وأكثر التزامًا، وأكثر وعيًا برسالتنا ومسؤوليتنا تجاه هذا الوطن العظيم. حفظ الله مصر، وحفظ قائدها، ووفقنا جميعًا لما فيه الخير لمستقبلها."





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