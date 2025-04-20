بعد إغلاق استمر أسبوعين، إعادة فتح محلات بلبن في السعودية

بلبن،أكدت إدارة شركة "بلبن" إعادة افتتاح أفرعها في المملكة العربية السعودية، التي كانت قد أغلقت في 29 مارس 2025، حيث فوجئ السعوديون باختفاء سلسلة محلات "بلبن" من تطبيقات التوصيل الإلكترونية، بعد ترديد أخبار مفادها أن إغلاق جميع فروع «بلبن» في السعودية جاء بعد بلاغات مواطنين ومقيمين عن حالات تسمم غذائي في الرياض وعدد من مناطق المملكة.

إعادة فتح أفرع بلبن في السعودية

وقالت إدارة شركة "بلبن" في بيان لها نشرته عبر صفحتها بالفيس بوك: "الحمد لله الذي لا يُخيّب من دعاه، ولا يُخذل من رجاه، والذي وعد: "إن مع العسر يُسرًا"، فكان وعده حقًا".

إعادة افتتاح بلبن في السعودية، فيتو

محلات بلبن



وتابعت إدارة بلبن "الحمد لله رب العالمين… نُعلن بفضل الله وتوفيقه صدور القرار المنتظر بإعادة فتح فروع "بـ لبن" في المملكة العربية السعودية البلد التي احتضنتنا قيادة وشعبا وكانت نقطة انطلاقنا في الخليج العربي".

بلبن

وأكدت إدارة بلبن في بيانها أن إعادة افتتاح أفرعها في السعودية "يأتي تزامنًا مع بدء انفراج الأزمة في مصر بناء على توجيهات القائد الأب عبد الفتاح السيسي في مشهد لا نراه إلا تجليًا للفرج بعد الضيق، ولطف الله الذي لا يتأخر أبدًا".

رسالة بلبن لعملائها راجع بإذن الله

وقالت إدارة بلبن "مرت علينا أياما ثقيلة… شكرًا من القلب لكل من دعا، ولكل من وقف معنا بكلمة طيبة أو دعم صادق. وشكر خاص لله أولًا وأخيرًا… الذي أكرمنا بالفرج".

بلبن يعيد فتح أفرعه في السعودية، فيتو

ووجهت إدارة بلبن رسالة لعملائها قائلة: "بـ لبن" راجع، بإذن الله، أفضل… وأقرب لكل الناس.. "وكان فضل الله عليك عظيمًا".

جدير بالذكر أن الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية أعلنت في 29 مارس 2025، عن إغلاق جميع فروع سلسلة محلات "بلبن" في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بعد تسجيل حالات تسمم غذائي جماعي بين عدد من المواطنين في العاصمة الرياض، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

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