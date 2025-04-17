الجمعة 18 أبريل 2025
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محافظ الغربية يصدر قرارًا بغلق فروع بلبن وكنافة وبسبوسة لمخالفة اشتراطات السلامة الغذائية (صور)

محافظ الغربية يصدر
محافظ الغربية يصدر قرارًا بغلق فروع “بلبن”، فيتو

أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، قرارًا بغلق فروع محال الحلويات ومنتجات الألبان التابعة لسلسلتَي “بلبن” و”كنافة وبسبوسة” بمدينة طنطا والمحلة الكبرى، وذلك عقب رصد مخالفات لاشتراطات السلامة الغذائية خلال حملات التفتيش التي شنتها مديرية الشؤون الصحية، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية.

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وعلى الفور انتقلت لجنة برئاسة اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن مندوبي التموين، الصحة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، شرطة المرافق، وذلك لتنفيذ القرار وإغلاق المحلات.

وأكد محافظ الغربية أن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية ستواصل حملاتها المكثفة على مدار الساعة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين والالتزام الكامل بالضوابط الصحية داخل المنشآت التجارية، مؤكدًا أن القانون سيتم تطبيقه بكل حزم على المخالفين دون تهاون.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن قرار الغلق جاء بعد معاينات وتقارير رسمية أثبتت وجود مخالفات تمثل خطرًا على الصحة العامة، مؤكدًا أن حماية المواطنين وتأمين سلامة الغذاء تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة، موجهًا رؤساء المراكز والمدن وفرق المتابعة الميدانية بالتشديد على المرور الدوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة يثبت مخالفتها للاشتراطات الصحية.

وشدد المحافظ على أن الحملات ستستمر ولن تتوقف، تنفيذًا لخطة المحافظة في إحكام الرقابة على الأسواق وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية حمايةً لصحة المواطنين وضمانًا لوصول منتج آمن وسليم لكل بيت.

 

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