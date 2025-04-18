طردوا الزبائن وقفلوا النور، لعنة الإغلاق تطال فروع «بلبن» و«وهمي» و«كنافة وبسبوسة» بالإسكندرية

تواصلت مفاجآت إغلاق الفروع التابعة لمجموعة "بلبن" و"وهمي" و"كنافة وبسبوسة" في الإسكندرية، حيث أغلقت كافة الفروع في المحافظة يوم أمس واليوم بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.

حالة من الدهشة سيطرت على العمال والزبائن على حد سواء بعد أن تمت عملية الإغلاق بشكل مفاجئ وفي وقت غير متوقع.

في فرع "وهمي" بشارع النبي دانيال، قال أحد العاملين أن القرار بإغلاق المحل جاء فجأة ودون إخبار مسبق، حيث تم طرد الزبائن من المطعم رغم وجودهم في المكان، كما تم قطع الكهرباء ورفض قبول طلبات التوصيل أو إعادة الأموال التي دفعها الزبائن، وأضاف العامل أن ما حدث كان مفاجئًا وغير مبرر، خاصة أن العمال كانوا في انتظار صرف سلفة شهر رمضان.

"الغلق كان سريعًا جدًا، ووجدنا أنفسنا في الشارع فجأة، أكثر من 50 عاملًا بدون وظائف"، قال العامل: إنه لم يتم إغلاق المحل بناء على قرار من الحي أو حملة تفتيش.

إغلاق “بلبن وكنافة وبسبوسة”

أما في فروع "بلبن وكنافة وبسبوسة" في منطقتي بحري والعجمي، فقد تم إغلاق المحلات أيضًا عبر مكالمة هاتفية من إدارة المجموعة، دون أي إنذار مسبق، وقال أحد المسئولين في فرع بحري إن العاملين فوجئوا باتصال من الإدارة يطالبهم بإغلاق الفروع فجأة، رغم وجود عملاء داخل المحل، مشيرًا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه دون أي أسباب واضحة.

حملة إغلاق مفاجئة في برج العرب

وفي فرع "برج العرب"، أوضح أحد المسئولين أن الأمور كانت أكثر تعقيدًا، حيث تفاجأ العاملون بحملات الإغلاق التي وصلت فجأة أثناء وجود الزبائن في المحل، حيث كانت المنتجات لا تزال في الثلاجات في انتظار التحضير والتوزيع، واعتبر المسئول أن عملية الإغلاق في هذا التوقيت غير منطقية، خصوصًا أن المحلات خضعت سابقًا لعمليات تفتيش من مديرية الصحة وكانت نتائج الفحوصات دائمًا مطابقة للمواصفات الصحية.

وأشار المسئول إلى أن الحملة التي أغلقت المحلات في نفس الوقت في كافة فروع الجمهورية تحمل تفسيرات غير واضحة، حيث تم إغلاق المحلات بسبب ما قيل عن ظهور حالات تسمم، وهو أمر مشكوك فيه، مؤكدًا أن "ليس كل الفروع فيها حالات تسمم، بل القصة ربما تتعلق بإجراءات تراخيص لم تكتمل بشكل صحيح".

مطالبة بإعادة فتح الفروع

وفي ختام حديثه، طالب مدير فرع برج العرب المسئولين بإعادة فتح الفروع بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هناك العديد من العاملين الذين تم تشريدهم بسبب الإغلاق المفاجئ، بالإضافة إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الزبائن الذين تم حرمانهم من خدمات المحلات.

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