عمرو أديب عن توجيه الرئيس السيسي بشأن محال بلبن: محدش على راسه ريشة

علق الإعلامي عمرو أديب، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة القائمين على سلسلة بلبن لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة داخل السوق المصري تحت إشراف كامل من الجهات المختصة.

توجيه الرئيس السيسي بشأن بلبن

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”:"الرئيس كان توجيهه واضح جدا بالجلوس مع الجهات المعنية، وأحال الأمر بكل حكمة واحترافية وقانونية بالجلوس مع هيئة سلامة الغذاء، وجهات كثيرة في اجتماع قد يعقد غدا لمصلحة المواطن وصحته والبلد والناس اللى بيشتغلوا ولمصلحة الاستثمار".





وتابع:"كل المصالح يتم مراعاتها لوضع النقاط على الحروف، لما الرئيس وجه لم يوجه بحكم ولكن وجه بتحكيم بأن يكون هناك جلسة لمعرفة الأخطاء والمخالفات لتلافيها وعدم تكرارها".



درس إغلاق سلسلة بلبن

ولفت:"بعد اللى حصل مع بلبن كله هيبقى تحت النور والاهتمام بالكيف اكتر من الكم، صحة الناس مهمة جدًا وما قام به الرئيس السيسي من توجيه بعمل الصح واتباعه واتخاذ ما يلزم".

وأضاف:"محدش على راسه ريشة في البلد يجب الاهتمام بصحة وسلامة المواطن وغذائه

اللى اتعمل في بلبن هيكون عبرة لمن لا يعتبر بأن الدولة جادة جدا في تطبيق المعايير الصحة اللازمة في موضوع الغذاء، لأن سوق الغذاء في مصر بقى ضخم وبه الكثير من المليارات، كل المطاعم النهاردة أ وكله لازم يخلي باله".



رد حاسم على مزاعم مؤامرة إغلاق بلبن

وأشار:"كل الناس اللى كانت بتتكلم عن مؤامرة بالأمس بشأن غلق فروع سلسلة بلبن النهاردة بقى في بوقهم جزمن طلع الموضوع عادي جدا مفيهوش حاجة وقائع صحية تحتاج تصحيح".

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